陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

▲「最快女護士」張水華。（圖／翻攝封面新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸馬拉松「最快女護士」張水華因在多個馬拉松比賽奪冠並獲得獎金，去年12月被醫院以「違規兼職取酬」懲處。疑似因為不滿醫院的做法，張水華1月2日宣布從醫院辭職。

張水華在社群平台宣布自己離職，她表示，「我辭去了陪伴多年的工作，特別感謝醫院的培養，領導的信任，還有同事們的包容與支持，非常感謝這段時間大家對我的批評與建議，這些都會成為我人生中最寶貴的財富，真心祝願大家越來越好。」

張水華並特別留下一段文字，「不悔來時路，不懼新徵程，這些年很好，但我該往前走，無論什麼原因離開，都已成為我的一部分，祝前路坦蕩，依舊溫暖有光。」

雖然張水華未說明離職原因，但網友都猜測與先前遭醫院懲處有關。

去年10月19日至12月7日，張水華先後參加了東營、常州、宜昌、深圳四項馬拉松比賽，獲得兩個冠軍，稅前獎金22萬元人民幣（約93萬元新台幣）。12月9日，有跑友公開一份福建醫科大學附屬第一醫院的內部通報，標題是《福建醫科大學附屬第一醫院關於對張水華的處理決定》，該文件指出張水華存在違規兼職取酬的行為，被醫院警告處分6個月，並不能參與2025年評優。醫院此後證實，該文件屬實。

不過，張水華的運動表現並未受到醫院懲處的影響，1月1日，她在2026年東極撫遠新年馬拉松中獲得女子組第一名，同時打破了女子馬拉松賽會紀錄。這是她四個多月以來，獲得了第四個冠軍。