16億獎金太香！　中情局招募「超強內鬼」背叛馬杜洛

記者張方瑀／綜合報導

美國追捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）細節曝光！據知情人士透露，美國中央情報局（CIA）成功滲透委內瑞拉政府內部，靠著一名神祕內應全程掌握馬杜洛的行蹤，並結合隱形無人機的高空監控，最終協助美國特種部隊完成逮捕行動。

關鍵內應就在身邊 馬杜洛行蹤遭全程鎖定

根據知情人士向《紐約時報》披露，這起逮捕行動背後有賴於中情局與軍方的密切合作。報導指出，中情局早在委內瑞拉政府內部安插了一名關鍵內應，在馬杜洛被美軍特種部隊逮捕前的幾天、甚至是行動前的最後一刻，這名內應都精準回報了馬杜洛的所在位置。

除了地面的人員佈線，中情局也出動了隱形無人機機隊，在委國上空進行幾乎不間斷的全天候監視。這名知情人士提到，透過地面線人與空中科技的雙重夾擊，美方產出了極為精確的情報，成功掌握馬杜洛的所有移動細節。

秘密潛伏半年 5000萬美金懸賞令成推手

消息來源指出，中情局的一組官員早在去年8月就秘密進入委內瑞拉潛伏，展開長達數月的監測任務，詳細記錄馬杜洛的「生活規律」與行動路線。

外界好奇美方如何招募到這位內應？前任官員分析，美國政府祭出的5000萬美元（約台幣16億元）懸賞金，無疑是促成情報外洩的強大推力。

川普授權擴大權限 美軍「精確定位」收網

事實上，中情局局長拉特克里夫（John Ratcliffe）在去年任命聽證會時就承諾，將採取更具侵略性的作為。川普也在去年秋天授權中情局採取更強硬手段，並在11月批准了一系列針對委內瑞拉的行動計劃。

去年12月底，中情局更曾動用武裝無人機，精準打擊一處遭委國黑幫利用運毒的碼頭，展現強硬態度。一名高級官員形容，中情局與特種作戰分析師在規劃初期，就已經對馬杜洛達成「精確定位」。

雖然中情局在情報與規劃上扮演核心角色，但據了解，這次逮捕任務本質上屬於美國軍方特種部隊的「執法行動（law enforcement operation）」，而非單純的中情局秘密任務。