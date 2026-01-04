　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁：卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》　播出會抓回籠

▲▼陳水扁主持新節目。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

▲前總統陳水扁主持新節目原訂今早首播。（資料照／翻攝自Facebook／陳水扁）

記者詹詠淇／台北報導

前總統陳水扁於鏡新聞新節目原定今（4日）早上10點時首播，不過，陳水扁一早突以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文指出，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。

前總統陳水扁日前宣布，他在鏡新聞線上新節目開張「阿扁來了！」，強調新節目本週日登場，是從國家的高度，洞察世局，而新節目預計4日早上10點時首播。

節目說明提到，這是史上唯一由卸任元首親自主持，規格與高度前所未見。主持人陳水扁將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心。節目沒有口水與攻防，只有親歷者的敘事，從過去關鍵的抉擇，到當代政治的現況，與社會深層的反思，每一集的真摯敘事與犀利剖析，都帶領觀眾穿越表象，看見決策背後的思維與真相。

不過，陳水扁今（4日）一早突然以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文指出，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，「矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。

陳水扁也向期待他主持《總統鏡來講》的朋友道歉，抱歉讓大家失望了。

鏡電視則透過聲明表示，突聞阿扁前總統原定今日首播之《總統鏡來講》節目，因「卓院長下令，阿扁不來了」，鏡電視表示尊重，將暫停今日上午原定播出之節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主。

針對該節目，台中監獄日前證實，有收到陳水扁「口頭申請」，並回應，「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理」。

而國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前對此在國會備詢時曾明確表示，鏡電視若製播政論性質的節目，將涉及違規。由於該節目性質，鏡電視方面定位為訪談性質，與被NCC約束不得做政論節目不同。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次
不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳水扁開節目被下令不准播　總統府：最重要是健康受到最好照顧

陳水扁開節目被擋！矯正署駁回申請　總統府：健康最重要

51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

初選倒數拚人氣！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台

再拋承諾　賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬元」

住家衛星照遭揭！沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

陳水扁節目喊卡　蔡易餘尊重：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

陳水扁開節目被下令不准播　總統府：最重要是健康受到最好照顧

陳水扁開節目被擋！矯正署駁回申請　總統府：健康最重要

51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

初選倒數拚人氣！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台

再拋承諾　賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬元」

住家衛星照遭揭！沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

陳水扁節目喊卡　蔡易餘尊重：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

【是風火輪嗎？】印度摩天輪飆速狂轉　無門纜車飆到飛起全場尖叫

政治熱門新聞

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

陳水扁：卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》　播出會抓回籠

高鐵新班表跳過台中　楊瓊瓔：全線第二大站不該被繞過

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

美軍特種部隊閃電生擒馬杜洛　邱毅：中國也有這部隊！聽說更厲害

美軍逮捕馬杜洛　財經網美：哪個不長眼的打台灣會被斬首吧

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬」

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話

賴清德喊話立委：正經工作不做國家不會進步

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

被關一年可一笑置之　柯文哲：但民進黨再搞黃國昌必焦土政策

中國恐學美國閃電出兵？　鄭運鵬點破差異：沒必要嚇自己

更多熱門

相關新聞

阿扁新節目遭禁播　陳致中為父發聲

阿扁新節目遭禁播　陳致中為父發聲

前總統陳水扁於鏡新聞新節目原定今（4日）早上10點時首播，不過，陳水扁一早突以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文指出，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。陳水扁兒子陳致中也為此發聲指出，看不懂也想不通「恫嚇不能播」的理由是什麼？他還是希望可以順利播出。

阿扁開講喊卡　鄭麗文諷：將賴清德、卓榮泰一軍

阿扁開講喊卡　鄭麗文諷：將賴清德、卓榮泰一軍

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

陳水扁開節目　中監：函文告誡

陳水扁開節目　中監：函文告誡

陳水扁開新節目復出　李彥秀：挑戰法律對於保外就醫的紅線

陳水扁開新節目復出　李彥秀：挑戰法律對於保外就醫的紅線

關鍵字：

陳水扁卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面