陳水扁：卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》　播出會抓回籠

▲前總統陳水扁主持新節目原訂今早首播。（資料照／翻攝自Facebook／陳水扁）

記者詹詠淇／台北報導

前總統陳水扁於鏡新聞新節目原定今（4日）早上10點時首播，不過，陳水扁一早突以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文指出，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。

前總統陳水扁日前宣布，他在鏡新聞線上新節目開張「阿扁來了！」，強調新節目本週日登場，是從國家的高度，洞察世局，而新節目預計4日早上10點時首播。

節目說明提到，這是史上唯一由卸任元首親自主持，規格與高度前所未見。主持人陳水扁將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心。節目沒有口水與攻防，只有親歷者的敘事，從過去關鍵的抉擇，到當代政治的現況，與社會深層的反思，每一集的真摯敘事與犀利剖析，都帶領觀眾穿越表象，看見決策背後的思維與真相。

不過，陳水扁今（4日）一早突然以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文指出，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，「矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。

陳水扁也向期待他主持《總統鏡來講》的朋友道歉，抱歉讓大家失望了。

鏡電視則透過聲明表示，突聞阿扁前總統原定今日首播之《總統鏡來講》節目，因「卓院長下令，阿扁不來了」，鏡電視表示尊重，將暫停今日上午原定播出之節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主。

針對該節目，台中監獄日前證實，有收到陳水扁「口頭申請」，並回應，「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理」。

而國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前對此在國會備詢時曾明確表示，鏡電視若製播政論性質的節目，將涉及違規。由於該節目性質，鏡電視方面定位為訪談性質，與被NCC約束不得做政論節目不同。