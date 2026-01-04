　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

▲▼2026民進黨嘉義縣長提名政見會，立委蔡易餘（右）、縣議員黃榮利（左）。（圖／民進黨提供）

▲2026民進黨嘉義縣長提名政見會，立委蔡易餘（右）、縣議員黃榮利（左）。（圖／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨今（4日）舉行2026嘉義縣長提名政見會，邀請立委蔡易餘與縣議員黃榮利闡述對嘉義縣的願景。蔡易餘在第一階段申論時先祝福對手黃榮利今天72歲生日快樂，黃榮利則在結論環節反嗆對手灌水灌習慣，連年紀都可以灌水，還稱自己身體很健康，比一般40、50幾歲的人狀況更好，健檢報告也沒有紅字，「我控制我自己體重控制得非常得好」。

蔡易餘（44歲）在申論環節時先祝福對手72歲生日快樂，並於結論環節時秀出黨證指出，自己18歲就加入民進黨，一路以來民進黨提名的候選人他一路支持，但要反請教黃榮利，現在幫黃榮利助選的人，有曾經拒絕初選，自行投入選舉並被開除黨籍的人，也有曾背叛民進黨，並打算繼續投入今年五合一選舉的人，請問黃榮利要怎麼領導民進黨打贏今年五合一選舉？

▲▼民進黨立委蔡易餘秀黨證。（圖／立委蔡易餘國會辦公室提供）

▲蔡易餘秀出黨證。（圖／立委蔡易餘國會辦公室提供）

「我認為基本上只有我才有辦法，因為我可以團結民進黨。我不會用什麼派系的話語來分裂嘉義」，蔡易餘強調，黃榮利現在每一句分裂嘉義的話，就是不利於年底民進黨團結、整合。翁章梁這幾年證明給大家看黃金十年，蔡易餘要接力轉型、再加速度，「嘉義的黃金十年，讓蔡易餘來準備，我已經準備好了，我一定可以做到」。

黃榮利結論環節時先感謝對手給他的祝福，但他也反嗆，蔡易餘灌水灌習慣，年紀灌水，連地方建設經費、補助也可以灌水。他意有所指地說，相信自己身體狀況比一般40、50歲的人還要健康，尤其健康檢查紅字，「我控制我自己體重控制得非常得好」。

至於對民進黨的忠誠部分，黃榮利強調，自己一路追隨賴清德態度沒有改變，「不用懷疑我的政黨傾向」，尤其他也是30年的黨員。

黃榮利更嗆，蔡易餘講自己十年立委任內爭取的建設，但朴子屠宰場、水上鐵路的高架化到目前都沒有進展，朴子、東石、布袋洪豪雨必淹，也是現在還在發生的問題，「剛才聽到你說爭取這麼多，現在說這些問題還存在，我不知道要替你怎麼向選民、向鄉親怎麼解釋」，請蔡易餘向嘉義縣鄉親說清楚講明白，黃金十年具體方案是什麼？還是只是個口號？

黃榮利也質疑，立委一屆任期是四年，「目前還不到兩年，你就要落跑參選縣長了。你是要替什麼人卡位？」不然當初他立委禮讓，「別說立委你也選，縣長我要登記你也要登記，又要我禮讓」，這種情形他不知道蔡易餘是不是在替人卡位？嘉義縣長的卡位戰。

黃榮利還強調，他未來會尊重公務人員的專業，讓公務人員不會受到派系的干涉，不會發生外行人指揮內行人的事，上次颱風蔡易餘說高壓電線落地埋在地下，「這要是電死人，要由誰負責？」

針對遭質疑年紀灌水部分，在會後媒體聯訪時，蔡易餘說，「基本上他剛說灌水，我是滿頭問號啦」，黃榮利是43年次，「我並沒有灌水，這是正確數字」，且這十年來爭取的預算，他有仔細對過，不是他爭取的就沒有列進去。

蔡易餘也無奈地說，對手提出很多質疑反而都不專業，像是用藍白在用的問題問他，「我是覺得不好」，高壓電當時救災怎麼加速復電，那是台電董事長提出的方案，媒體問他，他就把台電方法講給大家聽，說他外行，但台電董事長不是外行，不能片面看藍白資訊反質疑他。

而會後媒體也追問黃榮利實際出生年次，黃榮利並未正面回應，僅說，未來選舉公報會印上，他還說，蔡易餘灌他水，自己應該比美國總統川普（79歲）年輕、比40、50歲年輕人狀況好。

此外，黃榮利也大酸蔡易餘，縣長都還沒當上就在畫隔離線、築圍牆，這非常不好，有人要回民進黨效勞、支持民進黨候選人，怎麼能夠排除？他一定是包容、廣納人才加入民進黨團對，才能壯大嘉義縣。

而經《ETtoday新聞雲》記者實際查詢2022年地方大選選舉公報，上面顯示黃榮利的出生年月日為民國44年1月4日。

▼2022年地方大選，嘉義縣議員第一選區（太保市、水上鄉、鹿草鄉）選舉公報。（圖／翻攝自中選會網站）

▲▼2022年地方大選，嘉義縣議員第一選區（太保市、水上鄉、鹿草鄉）選舉公報，民進黨議員黃榮利（圖／翻攝至中選會網站）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳水扁開節目被下令不准播　總統府：最重要是健康受到最好照顧

陳水扁開節目被擋！矯正署駁回申請　總統府：健康最重要

51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

初選倒數拚人氣！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台

再拋承諾　賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬元」

住家衛星照遭揭！沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

陳水扁節目喊卡　蔡易餘尊重：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

陳水扁開節目被下令不准播　總統府：最重要是健康受到最好照顧

陳水扁開節目被擋！矯正署駁回申請　總統府：健康最重要

51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

初選倒數拚人氣！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台

再拋承諾　賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬元」

住家衛星照遭揭！沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

陳水扁節目喊卡　蔡易餘尊重：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

讓古德溫轟51分太難堪！洋基開季5連敗、李逸驊令「一週兩練」特訓

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

【吉速轉頭】吉娃娃咬啾啾棒玩黑白配！眼神敲有戲XD

政治熱門新聞

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

陳水扁：卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》　播出會抓回籠

高鐵新班表跳過台中　楊瓊瓔：全線第二大站不該被繞過

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

美軍特種部隊閃電生擒馬杜洛　邱毅：中國也有這部隊！聽說更厲害

美軍逮捕馬杜洛　財經網美：哪個不長眼的打台灣會被斬首吧

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬」

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話

賴清德喊話立委：正經工作不做國家不會進步

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

被關一年可一笑置之　柯文哲：但民進黨再搞黃國昌必焦土政策

中國恐學美國閃電出兵？　鄭運鵬點破差異：沒必要嚇自己

更多熱門

相關新聞

陳水扁節目喊卡　蔡易餘：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

陳水扁節目喊卡　蔡易餘：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

目前為保外就醫身分的前總統陳水扁於鏡電視的網路新節目《總統鏡來講》臨時喊卡，陳水扁更爆料，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。對此，民進黨立委蔡易餘今（4日）表示，自己向來支持陳水扁，但畢竟現在是保外就醫，保外就醫會有對應規定，陳水扁會做好自己的評估，這部分都尊重他。

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

游淑慧爆戰備用水比日本貴3倍　嗆國防預算是貪污納垢黑箱

游淑慧爆戰備用水比日本貴3倍　嗆國防預算是貪污納垢黑箱

林宜瑾修兩岸條例　鄭麗文：賴玩兩手策略？

林宜瑾修兩岸條例　鄭麗文：賴玩兩手策略？

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話

關鍵字：

蔡易餘黃榮利民進黨嘉義縣縣長初選

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面