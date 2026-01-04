蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

▲2026民進黨嘉義縣長提名政見會，立委蔡易餘（右）、縣議員黃榮利（左）。（圖／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨今（4日）舉行2026嘉義縣長提名政見會，邀請立委蔡易餘與縣議員黃榮利闡述對嘉義縣的願景。蔡易餘在第一階段申論時先祝福對手黃榮利今天72歲生日快樂，黃榮利則在結論環節反嗆對手灌水灌習慣，連年紀都可以灌水，還稱自己身體很健康，比一般40、50幾歲的人狀況更好，健檢報告也沒有紅字，「我控制我自己體重控制得非常得好」。

蔡易餘（44歲）在申論環節時先祝福對手72歲生日快樂，並於結論環節時秀出黨證指出，自己18歲就加入民進黨，一路以來民進黨提名的候選人他一路支持，但要反請教黃榮利，現在幫黃榮利助選的人，有曾經拒絕初選，自行投入選舉並被開除黨籍的人，也有曾背叛民進黨，並打算繼續投入今年五合一選舉的人，請問黃榮利要怎麼領導民進黨打贏今年五合一選舉？

▲蔡易餘秀出黨證。（圖／立委蔡易餘國會辦公室提供）

「我認為基本上只有我才有辦法，因為我可以團結民進黨。我不會用什麼派系的話語來分裂嘉義」，蔡易餘強調，黃榮利現在每一句分裂嘉義的話，就是不利於年底民進黨團結、整合。翁章梁這幾年證明給大家看黃金十年，蔡易餘要接力轉型、再加速度，「嘉義的黃金十年，讓蔡易餘來準備，我已經準備好了，我一定可以做到」。

黃榮利結論環節時先感謝對手給他的祝福，但他也反嗆，蔡易餘灌水灌習慣，年紀灌水，連地方建設經費、補助也可以灌水。他意有所指地說，相信自己身體狀況比一般40、50歲的人還要健康，尤其健康檢查紅字，「我控制我自己體重控制得非常得好」。

至於對民進黨的忠誠部分，黃榮利強調，自己一路追隨賴清德態度沒有改變，「不用懷疑我的政黨傾向」，尤其他也是30年的黨員。

黃榮利更嗆，蔡易餘講自己十年立委任內爭取的建設，但朴子屠宰場、水上鐵路的高架化到目前都沒有進展，朴子、東石、布袋洪豪雨必淹，也是現在還在發生的問題，「剛才聽到你說爭取這麼多，現在說這些問題還存在，我不知道要替你怎麼向選民、向鄉親怎麼解釋」，請蔡易餘向嘉義縣鄉親說清楚講明白，黃金十年具體方案是什麼？還是只是個口號？

黃榮利也質疑，立委一屆任期是四年，「目前還不到兩年，你就要落跑參選縣長了。你是要替什麼人卡位？」不然當初他立委禮讓，「別說立委你也選，縣長我要登記你也要登記，又要我禮讓」，這種情形他不知道蔡易餘是不是在替人卡位？嘉義縣長的卡位戰。

黃榮利還強調，他未來會尊重公務人員的專業，讓公務人員不會受到派系的干涉，不會發生外行人指揮內行人的事，上次颱風蔡易餘說高壓電線落地埋在地下，「這要是電死人，要由誰負責？」

針對遭質疑年紀灌水部分，在會後媒體聯訪時，蔡易餘說，「基本上他剛說灌水，我是滿頭問號啦」，黃榮利是43年次，「我並沒有灌水，這是正確數字」，且這十年來爭取的預算，他有仔細對過，不是他爭取的就沒有列進去。

蔡易餘也無奈地說，對手提出很多質疑反而都不專業，像是用藍白在用的問題問他，「我是覺得不好」，高壓電當時救災怎麼加速復電，那是台電董事長提出的方案，媒體問他，他就把台電方法講給大家聽，說他外行，但台電董事長不是外行，不能片面看藍白資訊反質疑他。

而會後媒體也追問黃榮利實際出生年次，黃榮利並未正面回應，僅說，未來選舉公報會印上，他還說，蔡易餘灌他水，自己應該比美國總統川普（79歲）年輕、比40、50歲年輕人狀況好。

此外，黃榮利也大酸蔡易餘，縣長都還沒當上就在畫隔離線、築圍牆，這非常不好，有人要回民進黨效勞、支持民進黨候選人，怎麼能夠排除？他一定是包容、廣納人才加入民進黨團對，才能壯大嘉義縣。

而經《ETtoday新聞雲》記者實際查詢2022年地方大選選舉公報，上面顯示黃榮利的出生年月日為民國44年1月4日。

▼2022年地方大選，嘉義縣議員第一選區（太保市、水上鄉、鹿草鄉）選舉公報。（圖／翻攝自中選會網站）