政院通過2472億特別預算採購F-16V戰機　蘇貞昌盼朝野立委支持





▲F-16V戰機。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

記者蔣婕妤／台北報導

美國國務院8月批准對台灣出售66架F16V戰機，立法院會近日三讀通過新式戰機採購特別條例。行政院31日院會拍板通過「新式戰機採購特別預算案」，將以經費上限新台幣2500億元，陸續向美採購戰機。行政院長蘇貞昌在院會中表示，國家安全不分黨派，希望朝野立委共同支持。

美國國務院批准對台出售66架F16V戰機後，立法院經過一個多月的審查，28日上午通過《新式戰機採購特別條例》，規定本條例所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算編列。根據期程，我方將在2023年至2026年獲得66架F16V戰機。

蘇貞昌31日在行政院會通過主計總處提報之「新式戰機採購特別預算案」，並將送請立法院審議。此案顯示歲出部分編列2千472億元，包括依美方提供發價書採購之籌購新式戰機、航電等相關系統、軟硬體及系統研發等2千467億元，以及駐廠、接裝換訓與裝備運載等5億元。

主計處新聞稿指出，在財源籌措部分，以舉借債務2千322億元及移用以前年度歲計賸餘150億元支應。此次新式戰機採購計畫預期效益包含本型戰機籌獲後可使戰術運用更為靈活，可擔負各種任務，快速形成戰力，捍衛我國領空；藉由工業合作機制，提升我方軟、硬體整體維修能量，另將爭取技術轉移，提升國內整體技術能量；持續鞏固臺美安全夥伴關係，強化雙邊合作。

蘇貞昌表示，近年在蔡總統領導及各部會努力下，台美關係穩健提升，40年來最佳，美國參議院也通過「台北法案」，美方基於「台灣關係法」與「六項保證」，同意供售新式戰機，再次顯示我國是美國「印太戰略」中重要的安全伙伴，有助於共同維護台海安全與區域和平穩定。

蘇貞昌提到，本次美方同意供售之新式戰機，有助提升我國總體防衛作戰能力，並可藉由合作機制，落實關鍵技術轉移，請國防部及經濟部積極爭取，整合國防科技工業與民間產業資源，以提升國內整體技術能量，強化我科技實力，增加國家整體競爭力。

蘇貞昌強調，為及早與美方簽約完成供售，本特別預算函請立法院審議後，自己也會到立法院進行報告及答詢，請國防部、主計總處積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成法定程序。國家安全不分黨派，也請朝野立委共同支持。

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