陳水扁節目喊卡　蔡易餘尊重：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者詹詠淇／台北報導

目前為保外就醫身分的前總統陳水扁於鏡電視的網路新節目《總統鏡來講》臨時喊卡，陳水扁更爆料，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。對此，民進黨立委蔡易餘今（4日）表示，自己向來支持陳水扁，但畢竟現在是保外就醫，保外就醫會有對應規定，陳水扁會做好自己的評估，這部分都尊重他。

針對節目喊卡，陳水扁指控卓榮泰下令《總統鏡來講》不准播出，否則「抓阿扁回籠」，蔡易餘下午受訪時表示，大家也都知道，「我是一路來很支持陳總統」，尤其關心陳水扁這段時間整個身體健康，以及他應該受到受刑人的人權。

蔡易餘認為，畢竟陳水扁現在在保外就醫中，保外就醫會有對應規定，「我覺得這個陳總統都會做好自己的一個評估。所以這部分我覺得我們都尊重陳總統，那我們也關心陳總統的一個健康」。

此外，民進黨立委林宜瑾昨表示，台灣從未有一天受中華人民共和國統治，此乃國際常識，但我國部份法律卻昧於事實。因此，她將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也刪除原條文「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼，讓法條進一步符合於基本事實，釐清我國與中華人民共和國對等關係。該案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

過去蔡易餘也曾提案，刪除兩岸人民關係條例當中的「國家統一」字眼，且當時已交付委員會審查。不過該案引發軒然大波，最終蔡易餘自行撤案收場。蔡易餘當時在臉書表示，是為了國家前途，不得不妥協。民進黨團說明因涉及修憲層級，下會期再處理。

對此，蔡易餘今也還原當年心路歷程，當時正啟動修憲工程，他認為既然要討論憲法，「憲法的增修條文『被討論』是應該的」，但在當時環境，整個國安緊繃，會讓大家覺得這件事情，縱使是拿出來討論，可能討論過程中會擦槍走火，也因此當時認為還不是適當時機，「既然不是適當時機，所以我當時撤案」，但他堅信台灣是主權獨立國家，台灣叫做中華民國，這樣的立場從來沒變過。

至於是否認為現在修法是適合時機點？蔡易餘說，在討論過程中，是否是適當時機點，應該讓提案委員決定、判斷。