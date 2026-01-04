　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快儲水！明起「7縣市停水」最長9小時　停水區域一次看

▲▼停水,儲水。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲台中、彰化、雲林等7縣市明起大停水，最長9小時。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者董美琪／綜合報導

台灣自來水公司宣布，為維護供水穩定並進行管線汰換、管網測試及設備增設工程，1月5日（周一）起，桃園、台中、雲林、嘉義、屏東、宜蘭及花蓮等七縣市部分地區將實施階段性停水或降壓，影響時間最長可達9小時，提醒民眾提前做好儲水準備。

各縣市停水資訊如下：

桃園市大園區：

1月5日09:00-16:00田心里（部分）、仁德路、華興路一段、二段（含巷道）

台中市：

1月5日08:30-17:00中市/南區/五權南路、五權路、復興路三段、復興路二段、文林街、工學北路、福中街、福和街、福德街、福東街、南平一街、南平路、和昌街、建成路、忠明南路、新和街、永和街、福南街、福平街、福新街、美和街、美村南路、美村路二段、高院路

雲林縣：

1月5日09:00-17:00雲林縣/斗南鎮/延平北路、義和一路、義和三路、義和路、雲科路四段

1月5日08:00-17:00雲林縣/水林鄉/大溝路、順興路

嘉義縣：

1月5日22:00-隔日05:00布袋鎮/太平東路、義布公路、西部濱海公路。義竹鄉/義布公路

屏東縣：

1月5日09:00-17:00屏東縣/瑪家鄉/排灣村、佳義村、凉山村。 屏東縣/瑪家鄉/排灣村、佳義村、凉山村。 屏東縣/內埔鄉/中山路、忠孝路、成功路、新展路、新發路、清涼路一段、清涼路二段、環山路、西淇路、遼北路、黎東路。瑪家鄉/佳瑪道路、新安路、沿山公路、瑪筏道路、環山路。萬巒鄉/新安路、沿山公路。長治鄉/三和路、華錦路。鹽埔鄉/三和路、中正東路、成功路

1月5日08:30-16:30世一路、大關巷

宜蘭縣礁溪鄉：

1月5日13:00-17:00淇武蘭路、玉龍路二段、興農路

花蓮縣：

1月5日08:00-17:00花蓮縣/吉安鄉/中正路二段、光華街、公園街、南海一街、南海七街、南海三街、南海九街、南海二街、南海五街、南海八街、南海六街、南海十一街、南海十三街、南海十二街、南海十街、南海四街、南濱路、南濱路一段、東海十街、海岸路、知卡宣大道一段、知卡宣大道二段、花東海岸公路、華中一路、華中路、華北一路、華北二路、華南一路、華南二路、華工一路、華工三路、華工二路、華工五路、華工六路、華工四路

1月5日09:00-18:00、1月6日09:00-18:00新城鄉縣193線3K~3K+500

台水提醒民眾停水注意事項：

停水前至少6小時完成儲水，避免集中取水造成管線末端無水。

停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉損壞或引發火災。

若住家進水口低於地面，應關閉總表前制水閥，避免虹吸污染。

復水後先打開水龍頭排氣，恢復正常水流，如仍無水或水壓不足，可聯繫台水派員協助。

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

