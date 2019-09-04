米其林主廚拔智齒「失去味覺」！　吃嘸鹽巴丟頭路…獲賠313萬

▲澳洲籍米其林主廚拔智齒，竟失去味覺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自澳洲的蓋耶斯基（Pawel Gajewski）於2013年拔除智齒，卻導致右舌神經受損，連鹹味都吃不出來，經新加坡地方法院裁定獲得10萬多元美金（約為新台幣313萬元）賠償。據悉，他事後在許多餐廳任職，目前創立餐飲顧問公司，可是聲稱薪水一落千丈。牙醫李彤琳（音譯，Lee Tong Lynn）對於賠償金額沒有異議，但也指出沒有醫學證據顯示病患完全喪失味覺。

新加坡地方法院3日宣布，李彤琳必須賠償病患承受痛苦、交通與其他費用，但是不用負擔未來收入損失、喪失工作能力，一共需給付107066美金。根據了解，牙醫同意給付賠償金，但也指出，蓋耶斯基在餐廚管理界仍然活躍，也沒有提出醫學報告證明完全失去味覺。

▲蓋耶斯基聲稱，手術後無法吃出食物的味道、溫度和口感。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據判決書，32歲的蓋耶斯基2013年4月拔除智齒，經歷3個小時手術仍然拔不出來，右邊舌頭神經卻嚴重受損，無法吃出食物的味道、溫度和口感，恢復的可能性被評估為「不存在，或者非常低微。」他聲稱失去工作能力，提起訴訟，其中一名同事也出庭證明他「無法分辨加了大量鹽巴跟完全沒加鹽的餐點。」

綜合外媒報導，蓋耶斯基19歲就成為專業廚師，在全球許多間米其林餐廳工作過，事發時在新加坡酒鬼俱樂部（Tippling Club）任職，月薪高達美金4350元。他說，如果沒有失去味覺，可以留任或者升遷到更好的餐廳，雖然仍留在餐飲界，可是酬勞「遠遠低於」原本的薪水。

▲牙醫造成病患受創，賠償10萬多美金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法院副書記官哈基姆（Hairul Hakkim）認為，蓋耶斯基證明「失去工作能力」的客觀證據不足，難以索賠，可是從部分工作收據判斷，「收入水平有很大的波動」。他認為，男子平衡味覺的能力受阻，影響烹飪技巧，「雖然醫學證據無法證明『他不可能再次成為廚師』，但是很明顯地，無法像其他味蕾功能完全正常的廚師一樣，勝任這一分工作。」



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