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韓流迷妹慘被拐騙「淪按摩店妓女」！　懷星夢卻被囚禁…5萬元賣身

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▲性虐待,性交,性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲7名熱愛韓流的巴西女子被拐騙淪為妓女。（示意圖／123RF）

記者吳美依／綜合外電報導

5名韓籍男子誆稱可以幫助別人一圓星夢，拐騙7名對韓國流行文化深感興趣的巴西女性，卻把被害人囚禁起來，賣給地下按摩院，強迫從事性交易。根據一山東區警方1日表示，嫌犯涉嫌綁架、囚禁、人口販賣及從事性交易仲介，目前已經遭到逮捕。

《韓國時報》（The Korea Times）報導，皮條客7月初聯繫上巴西女子，主動提供免費往返機票，極力熱情地邀請「韓流」粉絲越洋圓夢。其中一名40多歲的嫌犯在訊息中寫道，「我可以讓妳們成為名人或是模特兒。」

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▲▼性侵,創傷,強暴,性愛,上床,嘿咻。（圖／取自pixabay）

▲巴西女子被迫賣淫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

7名巴西女性懷抱星夢來到韓國，一見面卻立刻被沒收護照，囚禁在京畿道高陽市與坡州市的民宅，受到嚴密的巡邏監視，後來被「販賣」到地下按摩院，強迫賣淫。根據警方表示，受害者的年紀介於20至30歲，每一個人被以200萬韓元（約為新台幣5萬元）賣出去。

根據了解，綁匪自稱是黑道幫派分子，威脅被害人乖乖聽話，還謊稱女子如果逃出去報警，也會因為賣淫的行為，連帶受到法律制裁。他們恐嚇，如果想要離開，就必須認真從事性交易工作，償還飛來韓國的機票錢。

其中2名女子8月17日趁著監視漏洞，設法連繫上巴西大使館，警方接獲通報後，才讓整起案件曝光。警方表示，7名受害者目前安置在移民收容所中，受到良好的照顧與保護。

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