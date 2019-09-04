癌翁耳洞塞滿「活跳跳肥蛆」　照護之家住2天眼神空洞如喪屍…哭求帶出

▲罹患耳癌的約翰住進安養之家，耳朵冒出白蛆。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自澳洲昆士蘭的約翰（John Callaghan）罹患耳癌，2017年10月搬進私人經營的保柏照護之家（Bupa Care Home），卻被妻子費伊（Fay）發現耳朵爬滿白嫩肥大的蛆蟲，雖然轉往當地醫院接受治療，可是幾天後就不幸過世。照護之家表示，這是一起獨立的特殊事件，護士當下已立刻應對、處理，事後也做出許多改善。

He told his family: "This is a terrible place. It's dreadful. Please get me out." 由 Daily Mirror 發佈於 2019年9月3日 星期二

83歲的費伊到圖岡（Tugun）地區的照護之家探視老公，卻看到「非常噁心」的一幕，「他不是一個容易照顧的人。他非常痛苦地與耳中的癌症奮鬥。但是，當我去拜訪時，蛆蟲卻從他的耳朵裡爬出來。」約翰不太了解照護之家的硬體設施與環境條件，卻說工作人員全都缺乏經驗，「這是一個糟糕的地方，非常可怕。他們不會照顧你，拜託把我救出來！」

根據了解，約翰才入住2天就向妻子哭訴，雖然轉介到合和醫院（Hopewell Hospital），但是10天後就過世。根據照護之家的說法，病患入住時耳朵罹患惡性腫瘤，頭部已經有一個真菌病變的傷口。

▲照護之家說，護士已經立刻處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

保柏照護之家發言人表示，已經對此事件展開獨立調查，做出許多改進，包括加強傷口照護管理程序，並與「外傷照護專家合作進行抽驗檢查」，避免悲劇再度發生，「我們非常遺憾圖岡保柏照護之家發生的事件，對卡拉漢先生與家屬獻上最真摯的歉意。」

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《鏡報》報導，澳洲保柏（Bupa Australia）每年從政府獲取4.75億澳元（約為新台幣9.3億）的資金，自從事發後，聲稱完全符合澳洲年老者照護的標準，而且通過5次額外的外部審查。《都會報》指出，澳洲老年護理品質（Aged Care Quality）和安全委員會（Safety Commission）今年稍早，和家屬與院方密切協商後結束調查。

