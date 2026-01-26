加薩2少年「出門撿柴」幫忙煮飯　遭以軍無人機炸死！父抱遺體崩潰

▲ 穆罕默德遭以色列軍方擊斃，民眾抱著以白布包裹的遺體前往醫院。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦2名少年24日上午在加薩走廊撿拾柴火時，遭以色列無人機襲擊身亡，引發國際關注。這對表兄弟分別為14歲的穆罕默德（Mohammad）和13歲的蘇萊曼（Suleiman Al Zawaraa），他們的遺體隨後被送往希法醫院，現場畫面可見悲痛的父親抱著孩子遺體。

男孩的叔叔薩爾曼（Salman Al Zawaraa）向CNN表示，「他們總是充滿活力和歡樂，想要幫忙父母，所以外出撿柴火煮飯和在嚴冬中取暖」，強調2個孩子當時距離軍事停火線「黃線」很遠，「幾乎在阿德萬（Kamal Adwan）醫院門口，占領軍說的都是謊言，他們冷血殺害的都是無辜孩童。」

以色列軍方則聲稱，部隊發現數名「恐怖分子」越過黃線、在該地區埋設爆裂物並接近部隊，構成直接威脅。軍方消息人士聲稱，這些人「並非孩童」，卻未提供任何證據。且在加薩部分地區，黃線並未清楚劃定或標示。

去年11月也曾發生類似悲劇，當時年僅8歲和10歲的小兄弟法迪（Fadi）與朱馬（Jumaa Abu Assi）外出為殘疾的父親砍柴，同樣遭無人機襲擊身亡。根據巴勒斯坦衛生部數據，自停火協議生效以來已有484人死於以軍行動，自2023年10月至今累計死亡人數達71657人。

聯合國占領區人權辦公室指出，21日至少有11名巴勒斯坦人在一連串攻擊中喪生，其中包括3名為埃及救援委員會工作的記者，使得2023年10月至今在以色列砲火中喪生的記者人數達到292人。