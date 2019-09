烏鴉群盤旋天空…追蹤攻擊印度男整整3年　全因「殺子之仇」！

▲研究指出,烏鴉能夠記住人臉復仇。(圖/取自Pixabay)

記者林瑩真/綜合外電報導

印度北方邦一名男子柯瓦(Shiva Kewat)因為被烏鴉誤認殺死牠們的小孩,因此連續3年遭受烏鴉追蹤攻擊,讓他苦不堪言。

「如果我能向牠們解釋,我只是想幫助可憐的事物,但牠們相信我殺了小鳥。」根據外媒報導,柯瓦說,3年前他試圖拯救一隻卡在鐵網之中的小鳥,但小鳥未能成功存活下來,之後,他就被這群烏鴉誤認成「殺鳥兇手」,每天都被追蹤攻擊,如此復仇已經持續了整整3年。

Indian man attacked every day for three years by CROWS after one of their chicks died in his hands https://t.co/pqPDOFVSl2