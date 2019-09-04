烏鴉群盤旋天空…追蹤攻擊印度男整整3年　全因「殺子之仇」！

▲研究指出，烏鴉能夠記住人臉復仇。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

印度北方邦一名男子柯瓦（Shiva Kewat）因為被烏鴉誤認殺死牠們的小孩，因此連續3年遭受烏鴉追蹤攻擊，讓他苦不堪言。

「如果我能向牠們解釋，我只是想幫助可憐的事物，但牠們相信我殺了小鳥。」根據外媒報導，柯瓦說，3年前他試圖拯救一隻卡在鐵網之中的小鳥，但小鳥未能成功存活下來，之後，他就被這群烏鴉誤認成「殺鳥兇手」，每天都被追蹤攻擊，如此復仇已經持續了整整3年。

Indian man attacked every day for three years by CROWS after one of their chicks died in his hands https://t.co/pqPDOFVSl2 — Daily Mail Online (@MailOnline) September 3, 2019

由於柯瓦沒辦法解釋，他只能選擇保衛自己，像是拿根棍子驅散烏鴉們，但烏鴉們總是盤旋於柯瓦的腦袋附近，看準時機就向下俯衝，攻擊柯瓦。3年下來，柯瓦已經多次受傷。

報導指出，美國西雅圖一項2011年的研究發現，烏鴉真的有能力記住人臉並復仇。研究員綑綁一隻烏鴉5年後放生，即使已經離開被綑綁的環境逾1年，該隻烏鴉仍能記住這些研究員，並試圖猛撲他們。