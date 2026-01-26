北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留　巴士、JR全停駛

記者張方瑀／綜合報導

北海道遭遇紀錄性災害級大雪，導致新千歲機場交通完全癱瘓，陷入「孤立狀態」。受到往返札幌的列車與巴士全面停駛影響，機場內部瞬間湧入大量無法離開的旅客。根據管理公司統計，25日晚間約有7000人在機場內被迫留宿一夜。

海陸交通全斷 7000名旅客困機場「坐著過夜」

受破紀錄降雪影響，新千歲機場1月25日往返札幌等地的140班「快速機場號」被迫取消，加上機場巴士全面停運，導致大量乘客動彈不得。一名受困旅客無奈表示，「真的累壞了，等了6個小時車子還是完全沒動。」

▲北海道遭遇紀錄性災害級大雪。（圖／路透）



由於不僅JR與巴士停擺，連計程車也因路況惡劣無法進入機場區域，導致受困民眾根本無計可施。根據北海道機場公司統計，失去移動手段而在機場內過夜的人數高達約7000人。

大雪重創交通 札幌圈JR至少停駛至26日下午

根據JR北海道最新資訊，為了進行緊急除雪作業，札幌圈的所有列車在26日預計至少到下午1點為止都無法恢復運行。光是26日早晨，就已經確定有339班列車取消，其中包括62班連結機場與市區的「快速機場號」以及57班特急列車。

此外，其他線路也受到嚴重影響，函館線「長萬部至小樽」路段預計停駛至下午3點；宗谷線「南稚內至稚內」停駛至中午12時30分；留萌線全線則預計從中午起全天停駛。

接駁巴士首班起全面停運 官方籲確認最新資訊

在巴士交通方面，北海道中央巴士等公司宣布，受大雪影響，26日從札幌市區往返新千歲機場的接駁巴士，幾乎所有路線從首班車開始便處於停駛狀態。業者呼籲準備前往機場或市區的民眾，務必先透過官方網站確認最新運行狀況，以免撲空。