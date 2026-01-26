　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留　巴士、JR全停駛

記者張方瑀／綜合報導

北海道遭遇紀錄性災害級大雪，導致新千歲機場交通完全癱瘓，陷入「孤立狀態」。受到往返札幌的列車與巴士全面停駛影響，機場內部瞬間湧入大量無法離開的旅客。根據管理公司統計，25日晚間約有7000人在機場內被迫留宿一夜。

海陸交通全斷　7000名旅客困機場「坐著過夜」

受破紀錄降雪影響，新千歲機場1月25日往返札幌等地的140班「快速機場號」被迫取消，加上機場巴士全面停運，導致大量乘客動彈不得。一名受困旅客無奈表示，「真的累壞了，等了6個小時車子還是完全沒動。」

▲▼北海道遭遇紀錄性災害級大雪。（圖／路透）

▲北海道遭遇紀錄性災害級大雪。（圖／路透）

由於不僅JR與巴士停擺，連計程車也因路況惡劣無法進入機場區域，導致受困民眾根本無計可施。根據北海道機場公司統計，失去移動手段而在機場內過夜的人數高達約7000人。

大雪重創交通　札幌圈JR至少停駛至26日下午

根據JR北海道最新資訊，為了進行緊急除雪作業，札幌圈的所有列車在26日預計至少到下午1點為止都無法恢復運行。光是26日早晨，就已經確定有339班列車取消，其中包括62班連結機場與市區的「快速機場號」以及57班特急列車。

此外，其他線路也受到嚴重影響，函館線「長萬部至小樽」路段預計停駛至下午3點；宗谷線「南稚內至稚內」停駛至中午12時30分；留萌線全線則預計從中午起全天停駛。

接駁巴士首班起全面停運　官方籲確認最新資訊

在巴士交通方面，北海道中央巴士等公司宣布，受大雪影響，26日從札幌市區往返新千歲機場的接駁巴士，幾乎所有路線從首班車開始便處於停駛狀態。業者呼籲準備前往機場或市區的民眾，務必先透過官方網站確認最新運行狀況，以免撲空。

01/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

北海道大雪新千歲機場日韓要聞

