以色列射40枚砲彈狂轟黎巴嫩！　真主黨：必須付出代價

▲以色列1日發射砲彈，報復襲擊黎巴嫩南部邊境。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

以色列1日發射至少40顆砲彈，轟炸黎巴嫩南方邊境，報復真主黨（Hezbollah）先前發射反戰車飛彈的攻擊行為。軍方發言人康魯格斯（Jonathan Conricus）表示，這一輪交火已經結束，可是黎巴嫩的威脅仍然存在。真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）說，以色列「必須付出代價。」

Moments ago, an anti-tank missile was fired from Lebanon towards a community in northern Israel. Details to follow. pic.twitter.com/LhkdtwJEGW — Israel Defense Forces (@IDF) September 1, 2019

以色列1日報復襲擊黎巴嫩邊境城市優魯（Yaroun）與馬龍（Maroun），聲稱攻擊100多處目標，且至少發動一次空襲。康魯格斯表示，真主黨先前的攻擊，造成軍事基地受到破壞，甚至有一輛軍用救護車被炸毀，「最新一輪『戰術事件』似乎已經落幕，可是真主黨造成的、更進一步的『策略威脅』還是存在。」

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉放話，要以色列付出代價。（圖／達志影像／美聯社）

納斯魯拉1日在電視上發表演講，直指以色列違反2006年生效的交戰衝突守則，「必須付出代價」，並透露政府「已經決定必須回應」。不久後，以色列軍方宣布，已經沿著黎巴嫩邊境派駐額外軍力。

《法新社》報導，黎巴嫩日前宣布，發射數枚反戰車飛彈，攻擊以色列城市額維文（Avivim）軍事基地與車輛，摧毀一輛坦克，殺害、重傷車內士兵。以色列證實遭遇數起攻擊，可是稱沒有任何人員傷亡。

▲黎巴嫩首相哈里里要求美、法介入。（圖／路透）

黎巴嫩首相哈里里（Saad Hariri）表示，已經與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和法國最高外交官討論，「要求美、法介入南方邊境的局勢發展。」聯合國暫駐黎巴嫩軍隊（UNIFIL）也發出聲明，「維安軍隊首長與雙方保持密切聯繫，呼籲保持最大程度的克制，停止任何危害敵意停止的活動。」

綜合外媒報導，真主黨指控，以色列在敘利亞境內殺害兩名黎巴嫩公民，屢屢侵犯領空、攻擊無人機，甚至丟下易燃物質，引發一場松木林大火。以色列對此表示，只是軍隊在南方邊境的行動。