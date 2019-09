以色列射40枚砲彈狂轟黎巴嫩！　真主黨：必須付出代價

▲以色列1日發射砲彈,報復襲擊黎巴嫩南部邊境。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

以色列1日發射至少40顆砲彈,轟炸黎巴嫩南方邊境,報復真主黨(Hezbollah)先前發射反戰車飛彈的攻擊行為。軍方發言人康魯格斯(Jonathan Conricus)表示,這一輪交火已經結束,可是黎巴嫩的威脅仍然存在。真主黨領袖納斯魯拉(Hassan Nasrallah)說,以色列「必須付出代價。」

Moments ago, an anti-tank missile was fired from Lebanon towards a community in northern Israel. Details to follow. pic.twitter.com/LhkdtwJEGW