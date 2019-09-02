　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列射40枚砲彈狂轟黎巴嫩！　真主黨：必須付出代價

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼以色列1日發射砲彈報復襲擊黎巴嫩南部邊境。（圖／路透）

▲以色列1日發射砲彈，報復襲擊黎巴嫩南部邊境。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

以色列1日發射至少40顆砲彈，轟炸黎巴嫩南方邊境，報復真主黨（Hezbollah）先前發射反戰車飛彈的攻擊行為。軍方發言人康魯格斯（Jonathan Conricus）表示，這一輪交火已經結束，可是黎巴嫩的威脅仍然存在。真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）說，以色列「必須付出代價。」

以色列1日報復襲擊黎巴嫩邊境城市優魯（Yaroun）與馬龍（Maroun），聲稱攻擊100多處目標，且至少發動一次空襲。康魯格斯表示，真主黨先前的攻擊，造成軍事基地受到破壞，甚至有一輛軍用救護車被炸毀，「最新一輪『戰術事件』似乎已經落幕，可是真主黨造成的、更進一步的『策略威脅』還是存在。」

▲▼黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉放話，要以色列付出代價。（圖／達志影像／美聯社）

納斯魯拉1日在電視上發表演講，直指以色列違反2006年生效的交戰衝突守則，「必須付出代價」，並透露政府「已經決定必須回應」。不久後，以色列軍方宣布，已經沿著黎巴嫩邊境派駐額外軍力。

《法新社》報導，黎巴嫩日前宣布，發射數枚反戰車飛彈，攻擊以色列城市額維文（Avivim）軍事基地與車輛，摧毀一輛坦克，殺害、重傷車內士兵。以色列證實遭遇數起攻擊，可是稱沒有任何人員傷亡。

▲▼黎巴嫩首相哈里里（Saad Hariri）（圖／路透）

▲黎巴嫩首相哈里里要求美、法介入。（圖／路透）

黎巴嫩首相哈里里（Saad Hariri）表示，已經與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和法國最高外交官討論，「要求美、法介入南方邊境的局勢發展。」聯合國暫駐黎巴嫩軍隊（UNIFIL）也發出聲明，「維安軍隊首長與雙方保持密切聯繫，呼籲保持最大程度的克制，停止任何危害敵意停止的活動。」

綜合外媒報導，真主黨指控，以色列在敘利亞境內殺害兩名黎巴嫩公民，屢屢侵犯領空、攻擊無人機，甚至丟下易燃物質，引發一場松木林大火。以色列對此表示，只是軍隊在南方邊境的行動。

ET快訊
玲玲颱風北上！彭啟明曝「路徑變數」：相當接近台灣，雨勢下到周
記者問「為何不跟蔡英文握手？」　柯文哲笑：為何要聽你的
17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！逆天辣照被挖出
快訊／郭台銘找侯友宜二哥當副手　侯明鋒親自回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗總統放話「縮減核武協議承諾」　要求歐盟採取行動

前美駐華大使談貿易戰：川普在玩一場「等待的遊戲」

「2mm嗜血黑蠅」肆虐英國！　她被狂咬8口…浮出連環「爆漿水泡」

2警緝毒…逮18歲女孩「銬在後座輪流上」　鑽漏洞獲5年緩刑

9／1加徵15％關稅！貿易戰衝擊電子產業…蘋果iPhone、iMac都上榜

她受困洪水打911爆哭！　被調度員冷回「閉嘴」…1hr後變泡水屍體

伊朗油輪疑違規…200萬桶石油送到敘利亞　美財長：據反恐令可制裁

24歲孕媽「追求好生活」慘淪性奴　38萬賣出…懷胎5月跳窗逃命

911恐攻5嫌可望「2021年開庭審判」　若軍法定罪…將面臨死刑

俄：敘利亞政府「單方面停火」　籲伊德利卜叛軍停止挑釁

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

831遊行軒尼詩道警總陷入火海　港警舉槍回擊「壓制示威者」

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

以色列射40枚砲彈狂轟黎巴嫩！　真主黨：必須付出代價

一年中最恐怖！9月一開學…成日本最高自殺潮　「被霸凌不如死」

德州隨機槍擊7死22傷…17個月大女嬰也受害　換來的是放寬槍枝

5級颶風多利安逼近…佛州取消600航班　「颶風獵人」補超清晰眼牆照

沉重！美加徵3000億美元關稅　反饋「一般家庭」每月多14000元開銷

逼妻當妓女連遭拒　病態印男氣炸勒斃…棄屍公園逃老家

快訊／台17邦交國又要少一個？　路透：索羅門考慮與中建交

雨多產「巨無霸檸檬」....售價反比普通大小低377元！　加州農企曝背後真相　

生日派對成惡夢…少女滿19歲當天「遭4友性侵」嚴重內傷　1月後不治

伊朗總統放話「縮減核武協議承諾」　要求歐盟採取行動

NISSAN X-TRAIL保修「俗」到有剩　好開好養的SUV怎能錯過它？

快訊／遭爆密會國台辦「換瑜」　張顯耀：有心人士刻意放話破壞黨內團結

「韓國瑜競選團隊沒做好」國民黨雙北議員轟：黨中央算計的人自己負責

醫學系主任「4字經」問候！診間外怒嗆醫生「竟教出這種醫師」：你不要做了

「墨鏡哥」戴于文接任副發言人　柯文哲：學姐恐怕另有任用

專業髮型師：「這件事」沒做，不只長細菌還讓髮質變好差

雲端最有錢／「川普之亂」嚇壞投資人　債券價飆翻天

滿滿餡料只賣45元！桃園古早味潤餅加了獨門秘方「鴨蛋酥」

快訊／蔡沁瑜：郭台銘一定是獨立參選！即使「換瑜」也不會回國民黨

他看房超滿意想簽！一抬頭…天花板藏「抹紅小圓鏡」　網頭皮發麻：毛毛的

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

國際熱門新聞

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪..

911調度員冷回閉嘴！她求救仍..

警把18歲女孩銬在後座輪流上　..

即／路透：索羅門考慮與中建交

扇貝游泳速度驚人　網：像奔跑假..

她被嗜血黑蠅咬　長出超噁爆漿水..

少女19歲生日派對遭4友性侵身..

13歲男童當爸樂歪　10年後現..

狠母故意餓死1歲兒　被判刑詭笑

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　性侵..

他曝：美向中國討清朝討債券是有..

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

青瓦台決定盡早收回美軍基地

更多熱門

相關新聞

研究指出：牽手能降低疼痛

「牽手」不僅是情侶間愛的表現，根據美國科羅拉多大學及以色列海法大學的共同研究指出，當另一半感覺到疼痛時，透過牽手這個動作就可以降低痛苦喔！

美國務院官網移除「巴勒斯坦」！

以色列總理夫人闖出訪班機駕駛艙

無人機貴不貴？非量產武器系統的昂貴

川普再槓4人幫！以色列：禁2民主黨女議員入境

關鍵字：

以色列黎巴嫩真主黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

好市多中和店將實施新政策　網推爆

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

雞排店打外送員　總部：解除加盟

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

警把18歲女孩銬在後座輪流上　緩刑5年

孕妻拒接送醉老公　遭空氣槍連轟

韓國瑜拜鹿港天后宮　乩童退駕昏倒

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面