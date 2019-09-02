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美駐委內瑞拉大使：華盛頓不尋求「軍事介入」解決政經危機

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▲▼美國駐委內瑞拉大使斯托瑞（James Story）（圖／達志影像／美聯社）

▲美國駐委內瑞拉大使斯托瑞說，美國無意以軍事手段介入。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國駐委內瑞拉大使斯托瑞（James Story）於1日接受當地媒體採訪，稱華盛頓當局不會採取軍事手段，介入當地政治與經濟危機。他認為，應該要基於憲法，找出和平、民主的解決方案，直指馬杜洛（Maduro）的盟友早已干預。據悉，此番言論沒有獲得委內瑞拉政府的回應。

《路透社》報導，斯托瑞表示，美國不會尋求「軍事介入」，處理當地面臨的政治與經濟難題，「我們想要的不是國際社會的介入，而是以委內瑞拉憲法為基礎，和平、民主的解決方法。」他認為，支持馬杜洛的外國盟友早已形成軍事干預，「這個國家有很多俄羅斯、古巴軍官。為什麼？因為他們希望馬杜洛留下來。」

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，馬杜洛時常指責美國想要入侵、控制國內雄厚的石油資源，執政時期造成經濟崩潰，形成人道危機，雖於2018年連任，但是被廣泛公認是「一場鬧劇」。反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）於1月援引憲法，接任臨時總統，迅速獲得包括美國在內的50多國支持。

▲▼反對黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）（圖／路透）

▲委內瑞拉反對黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）受到許多國家與百姓支持。（圖／路透）

美國28日在哥倫比亞開設「委內瑞拉事務小組（VAU）」，替瓜伊多臨時政府提供外交官代表，同時持續對馬杜洛政府施加關稅制裁。

馬杜洛與瓜伊多政權5月透過挪威居中協調，尋求協商解決政治僵局，但是馬杜洛方上個月起停止參加，藉此抗議美國實施的新制裁。

馬杜洛1日在廣播採訪中宣布，將重新與挪威、反對派政府接觸，承諾很快就會聽見「關於對話進程的好消息」。

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