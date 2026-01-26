只吃香腸捲！5歲男童一見食物就爆哭　「催眠2小時」奇蹟發生了

▲葛雷森過去只吃香腸捲，在催眠治療後大幅改善。（圖／翻攝臉書David Kilmurry）



記者吳美依／綜合報導

英國5歲男童葛雷森（Greyson Theophanous）長期只吃傳統糕點「香腸卷」（sausage roll），看見其他食物時不僅拒絕進食，甚至會哭泣發抖。神奇的是，他接受催眠治療後，竟然奇蹟般地改善，如今終於願意嘗試其他食物。

從小不愛吃東西 長大只吃香腸捲

《鏡報》等外媒報導，現居薩里郡（Surrey）的媽媽珍妮佛（Jennifer ）表示，兒子「從來都不怎麼喜歡吃東西」，自從8個月大被診斷出牛奶過敏、體重急遽下降之後，醫師認為他可能將進食與痛苦聯想在一起。

葛雷森大約2歲半時，終於開始進食，但只肯吃香腸捲，「他在幼稚園時，員工說他們從沒見過這麼害怕吃午餐的孩子。」

由於兒子每天要吃2條香腸捲，珍妮佛與丈夫艾力克斯（Alex）必須不斷從麵包店及冷凍食品行採購，每月花費數百英鎊，更遑論成長時期的孩子長期缺乏必須營養，讓他們憂心忡忡。

找上催眠師 奇蹟發生了

走投無路的父母找上專治強迫性飲食障礙的催眠治療師大衛（David Kilmurry）。珍妮佛原本擔心，罹患自閉症及選擇性緘默症的兒子根本不會開口，沒想到「大衛立刻就讓他笑了，而且感覺很放鬆。」

經過2小時療程後，葛雷森當場嘗試10種不同食物，包括菠菜、檸檬、葡萄柚、石榴、藍色多力多滋、肉餡餅、柳丁、葡萄、沙拉和蘋果，還給葡萄柚打了滿分10分。

如今，葛雷森已經願意主動嘗試，並且吃下各種營養的食物，午餐便當也首次出現水果。珍妮佛激動表示，「這根本是奇蹟，他以前連聞到食物味道都受不了，現在竟然能坐著吃水果。」

大衛則提到，如今葛雷森願意嘗試香腸捲以外的食物，生活將會變得更加多采多姿。