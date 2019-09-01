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伊朗總統放話「縮減核武協議承諾」　要求歐盟採取行動

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▲▼伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani ）。（圖／路透社）

▲伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani ）。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）讚揚法國挽救「伊朗核問題全面協定（JCPOA）」的協調與努力，並指出歐盟（EU）對於美國的退出與制裁毫無作為。他說，如果歐盟繼續袖手旁觀，將會採取第三階段行動，再度縮減對於核武協議的承諾。總統馬克宏（Emmanuel Macron）也呼籲，國際面對衝突必須合作，才能守護共同利益。

《德黑蘭時報》（Tehran Times）報導，羅哈尼指出，全面解除對於伊朗的制裁，才能夠為未來的談判與協商鋪路。他提到，美國2018年退出核武協議，並且恢復對於伊朗石油的制裁，可是歐盟對此始終沒有表態，等於沒有履行承諾，「如果歐盟依然沒有採取行動，伊朗將會實施第三階段計畫，縮減對於核武協議的承諾。」

▲▼伊朗總統羅哈尼Hassan Rouhani 。資料照（圖／記者王致凱攝）

▲羅哈尼呼籲各方遵守協議。（圖／路透）

羅哈尼希望維持核武協議，呼籲各國都必須謹守「不可改變的」協議內容，「保證所有海域、航道的自由船運，包括波斯灣（Persian Gulf）和荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）」，他認為，這兩個地方是伊朗「目前談判中最主要的目標。」

▲▼ 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）積極協調美、伊衝突。（圖／路透）

綜合外媒報導，馬克宏一直致力於調解華盛頓與德黑蘭的衝突，G7高峰會邀請伊朗外交部長札里夫（Mohammad Javad Zarif）現身以後，稱川普將和羅哈尼會談，取得重要外交進展。他強調，核武協議的失敗，可能鼓勵強硬派在國際舞台上崛起，「我們必須合作尋找解決方法，守護共同利益。有鑑於此，法國將會與伊朗繼續協商，解決政經問題與緊張局勢。」

根據了解，馬克宏也透露，法國和伊朗的經濟專家本周將在巴黎舉行會議，他認為，重啟對話，並且用談判來解決問題，是一個最正確的選擇。

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