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義「五星運動黨」79％支持者相挺…與政敵共組聯合政府　擴大預算拚經濟

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▲▼義大利五星運動黨黨魁梅歐（Luigi Di Maio）宣布與民主黨共組聯合政府。（圖／路透）

▲五星運動黨79％支持者同意與民主黨共組聯合政府，圖為黨魁梅歐（Luigi Di Maio）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

義大利民粹主義「五星運動黨（Five Star Movement）」黨魁梅歐（Luigi Di Maio）宣布，79％支持者投下同意票，贊成與長年政敵「民主黨（Democracy Party）」合作組成新的聯合政府。兩黨稍早提出共同政策方案，其中首要目標就是擴大2020年的預算編列，刺激經濟成長。

綜合外媒報導，梅歐向媒體記者表示，線上投票採絕對多數制計票，79.3％支持者同意與中間偏左派的民主黨合作，只有20.7％反對。五星運動10年前因反對民主黨而成立，雙方互為政敵，這一次為了避免提早國會大選，合作共組新聯合政府。

▲▼義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／路透社）

▲義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／路透社）

《歐洲新聞台》指出，如此一來，首相孔蒂（Giuseppe Conte）將可以著手籌畫新政府的工作，並向總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）提交內閣名單。此外，他還必須贏得參議院和眾議院的信任投票。

《中央社》報導，五星運動與民主黨4日宣布26條共同政策方針，首先允諾擴大2020年的預算編列，在不危及公共財政的狀況下，試圖重振經濟。

綜合外媒報導，極右派聯盟黨（League）籍的副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）於8月8日向總理孔蒂提出不信任案，稱無法再與五星運動合作執政。孔蒂20日請辭下台，批評聯盟黨為政黨利益挑起政治危機，非常不負責任。

此舉震盪義大利政壇，總統馬達雷拉開始與各政黨協商，如果未能組成新的聯合政府，將必須解散國會，提早選舉。

►►►義「五星運動＋民主黨」組聯合政府　共推孔蒂續任總理

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