求庇護者激增7倍！希臘啟動緊急計畫　舒緩「難民巨浪」

▲阿富汗難民今（2日）要從希臘被轉移到歐陸的收容中心。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

希臘公民保護部部長赫里索希季斯（Michalis Chrysochoidis）宣布，啟動緊急計畫應對激增的「巨浪」難民潮，2日預計將1500名移民轉送到歐陸收容中心，並且加強沿海邊境巡邏，避免人口販子犯案。根據聯合國數據，今年抵達歐洲的5萬6千難民中，將近一半的人都選擇前往希臘，土耳其政府8月報告指出，進入希臘的移民人數成長7倍之多。

▲希臘近日湧入許多難民，政府憂心2015年難民危機重演。（圖／路透）

赫里索希季斯指出，猖獗的人口販子不斷帶來「巨浪」，誓言加強沿海巡邏，「如果情況持續下去，我們將會重演2015年的危機。我們將要採取措施保護邊境，而且更加嚴格、快速地實施。」他透露，來自薩摩斯島（Samos）和列斯伏斯島（Lesbos）難民營的1500人會被轉移到歐陸，其中100名舉目無親的兒童也會被安排進入家庭。

▲希臘政府強調已經「非常寬鬆」，但是人權組織表達憂慮。（圖／路透）

赫里索希季斯提到，政府將把不符合資格、不具備完整文件的非法移民送回土耳其，「現在在希臘的8萬人中，有一半早已應該被遣返」，強調已採取「特別寬鬆的作法」，但是一定要解決難民超載的問題，「政府的目標是讓難民完全融入社會。來到希臘尋求庇護的人，將會在國際法的保護之下，享受他們的權利。」

▲許多舉目無親的兒童被迫生活在危險又骯髒的環境中。（圖／路透）

根據了解，許多人權組織對此表達關切，憂慮政府試圖降低移民數量，可能促成違法行為。但是非政府組織也指出，希臘各地難民營已經逼近崩潰，將近1.1萬人擠在只能容納3000人的收容中心，生活在骯髒環境中，上週甚至有一名阿富汗少年在鬥毆中身亡。聯合國兒童基金會（UNICEF）報告，超過1100位舉目無親的兒童被迫忍受「危險又過度擁擠」的條件。

《衛報》指出，希臘列斯伏斯島上週幾個小時內就湧入將近650人，其中240人都是兒童，自從2016年歐盟與土耳其協議阻斷難民潮後，第一次出現這麼大量的移民。

