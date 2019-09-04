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新手媽砍死3月嬰！腦中傳魔音「妳還沒準備好」…下秒提菜刀殺兒

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▲▼刀子,菜刀,廚具。（圖／翻攝自pixabay）

▲ 29歲媽媽以菜刀殺死自己的孩子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼萬隆日前發生一起悲劇，一名29歲的母親宣稱自己聽見「鬼魂的低語」，宣稱她還沒做好當母親的準備。她便因此以廚房的菜刀，將自己出生僅3個月的孩子殺死。警方調查指出，這名被控犯下謀殺罪母親患有產後憂鬱症，而死去的嬰兒是她的第一胎。

印尼Heta News報導，1日案發前，女子正在公婆家中幫孩子洗澡。她宣稱，幫孩子洗完澡後，她突然聽見一陣不明的低語，告訴她，「妳還沒準備好照顧孩子，所以殺了他吧。他還是會去天堂的。」

目前並不清楚是誰報警，但名為塔里雅（Tarja）的附近居民表示，看到警察出現在村裡尋找那名母親，讓她相當震驚，「警察來了以後問了孩子母親家的地址，我就跟著他們走到那間房子。他們說，她的孩子死了。」

犯案的母親被警方帶回訊問後坦承，她在聽到「有人叫我殺人」的聲音後殺害自己的孩子。村民都因這起事件飽受驚嚇，因為女子一家人從未爆出家庭糾紛。有人表示，「我們很震驚，因為這家人感情很好，沒想到突然發生這種事。」

產後憂鬱症（PPD）是婦女在分娩孩子之後由於生理和心理因素造成的抑鬱症，症狀有緊張、疑慮、內疚、恐懼等，極少數嚴重的會有絕望、離家出走、傷害孩子或自殺的想法和行動，應盡快就醫治療。

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