打開超市沙拉「滑溜青蛙」呆萌站在生菜上　他笑翻：好新鮮！

▲班傑明從超市買回一袋生菜沙拉，打開竟然發現一隻小青蛙。（圖／翻攝自臉書ALDI SÜD）

記者吳美依／綜合報導

來自德國巴伐利亞州的班傑明（Benjamin Muller）於8月24日到奧樂齊超市（Aldi Süd）購物，回家以後打開其中一袋生菜沙拉，竟然發現裡頭有一隻活生生的青蛙，笑得直呼「好新鮮」。根據了解，工作人員主動提供協助，可是顧客已經自行處理完畢，將誤入包裝袋的小傢伙野放了。

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Zumindest war der Feldsalat (mit Einlage ) so frisch, dass wir den Frosch bei bester Gesundheit aussetzen konnten. Gekauft am Samstag in Hallstadt bei Aldi Süd. 由 Benjamin Müller 發佈於 2019年8月28日 星期三

班傑明在貼文中寫道，「至少這些加上配料的羊萵苣（Lamb's Lettuce）非常新鮮，我們才能夠讓這隻青蛙健康地被釋放。」他表示，這一袋生菜是上周六在德國南部的哈爾斯塔特（Hallstadt）分店所購買。

奧樂齊超市粉絲專頁的小編主動提供客服管道，留言回應，「嗯……那隻青蛙在我們的沙拉裡面嗎，班傑明？那麼還真的非常新鮮呢！這隻兩棲動物可能非常努力，才能夠通過我們的中央控管。」

▲班傑明把青蛙釋放到野外。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據了解，班傑明表示，一家人最後還是吃了沙拉，把包裝袋處理掉後，將小青蛙釋放到野外，「在我看來，至少我的孩子非常開心，因為交到了一個新朋友，可以一起玩耍。」

許多網友也紛紛留言表示，「這隻小青蛙在沙拉裡面看起來好可愛。」、「不管是青蛙還是蟾蜍都沒關係，牠掉進你的沙拉裡面真的非常幸運。」、「我想要讚美班傑明經典的貼文，用幽默處理這件事。」

《每日星報》指出，英國布里斯托爾（Bristol）一對夫妻也遇過類似案例，他們在奧樂齊超市購買一袋煙火，回家卻在裡頭發現一隻活跳跳的青蛙。