婚禮考準人夫「15+6」　新娘聽答案「當場氣瘋退婚」：教育程度低誰要！

▲ 經過一番考慮後，女子還是決定悔婚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦工業城市坎普爾日前發生一起離譜的事件，來自拉蘇拉巴德鎮（Rasoolabad）的一名女子聽從父母的媒妁之言，將與一名陌生男子成婚。她在婚禮儀式中以一個簡單的數學題考驗新郎，才發現對方隱瞞自己的教育程度，讓她當場氣到走出會場，決定取消婚約。

馬來西亞World of Buzz於3日報導，這對男女是由雙方家長促成。該名女子在結婚典禮上問新郎，「15加6等於多少？」沒想到男子竟回答17，讓她氣得離開現場，開始重新考慮這場婚事，最後決定取消婚禮。

新娘的父親Mohar Singh對女兒的決定表示同意，也指責男方家人對兒子的教育水平不夠誠實。他提到，「新郎的家人隱瞞他的教育程度有多低，就算是小孩都能輕鬆回答那個問題。」

儘管新郎的家人曾試圖阻止女子悔婚，但她已經下定決心並表示，不會嫁給謊報教育水準的男人。婚禮當天，當地政府人士也到現場調解兩家人間的狀況，最後雙方同意將此前互相贈予的禮物及珠寶歸還。

事實上，坎普爾上月也曾發生一起離譜的事件。一名男子在自己的結婚典禮上突然癲癇發作，當場暈倒，但他婚前從未向女方坦承自己患有癲癇。而男子被送醫時，新娘當場邀請一名婚禮賓客成為她的丈夫。