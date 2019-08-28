示威者武器升級！港民爆料：防身戒指「變身暗器」反擊員警…網正反吵翻了

▲網傳示威者升級武器。（圖／翻攝自香港討論區，下同）

記者朱世凱／綜合報導

反修訂《逃犯條例》示威活動越演越烈，不僅警方會全副武裝上陣，就連示威者也會配備武器，除了設置路障和使用雷射筆外，更有網友爆料「示威者自製新式武器」，在雨傘及鐵棍前端綁上鋼刀，或者戴上自衛用途的「防身戒指」，藉機突襲員警。有些人認為示威者的做法是正當的，畢竟是警方攻擊在先；不過也有反對的網友說，這已經扭曲示威本質，根本是變相傷害。

香港不少討論區近日流傳多張圖片，直指示威者已經不再只是投擲磚頭、硬物及汽油彈，反倒是升級武器，除了在雨傘或鐵棍加裝鋼刀外，甚至配戴原本是用來防狼的「防身戒指」。據悉，這種戒指上頭有著小型的銳利凸起物，倘若遇到危險，配戴者便能在出拳時傷害對方。

亦有港媒指出，這類型的防身工具包含「隱形刀」、「迷你小刀」等，且網路上都能購買。有網友推測，民陣本月31日舉行的大遊行期間，示威者可能會以此襲擊在場處理示威及衝突的警員，紛紛批評這樣的行徑「無法無天、肆無忌憚」、「太可怕了，難道要警察動用真槍嗎？」、「希望警方嚴正執法」、「示威本質變調了」。

▼加裝鋼刀的雨傘可能會出現在示威場合。（圖／翻攝自香港討論區）

不過也有力挺示威者的網友說，「警察如果不先動手，示威者也不會這樣反擊」、「只要配戴這類東西就被說有傷害員警的動機，那警察配槍、配催淚彈怎沒人說話」、「硬要扯，我看示威者拿出牙籤也會被作文章」；也有中立的人說，「兩方應該好好對談溝通，而不是不斷爆發肢體衝突」、「每當發生遊行就有人受傷，我相信沒人樂見這樣的結果」。

▼反送中遊行持續延燒。（圖／路透）