　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

示威者武器升級！港民爆料：防身戒指「變身暗器」反擊員警…網正反吵翻了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼網傳示威者升級武器。（圖／翻攝自香港討論區）

▲網傳示威者升級武器。（圖／翻攝自香港討論區，下同）

記者朱世凱／綜合報導

反修訂《逃犯條例》示威活動越演越烈，不僅警方會全副武裝上陣，就連示威者也會配備武器，除了設置路障和使用雷射筆外，更有網友爆料「示威者自製新式武器」，在雨傘及鐵棍前端綁上鋼刀，或者戴上自衛用途的「防身戒指」，藉機突襲員警。有些人認為示威者的做法是正當的，畢竟是警方攻擊在先；不過也有反對的網友說，這已經扭曲示威本質，根本是變相傷害。

▲▼網傳示威者升級武器。（圖／翻攝自香港討論區）

香港不少討論區近日流傳多張圖片，直指示威者已經不再只是投擲磚頭、硬物及汽油彈，反倒是升級武器，除了在雨傘或鐵棍加裝鋼刀外，甚至配戴原本是用來防狼的「防身戒指」。據悉，這種戒指上頭有著小型的銳利凸起物，倘若遇到危險，配戴者便能在出拳時傷害對方。

亦有港媒指出，這類型的防身工具包含「隱形刀」、「迷你小刀」等，且網路上都能購買。有網友推測，民陣本月31日舉行的大遊行期間，示威者可能會以此襲擊在場處理示威及衝突的警員，紛紛批評這樣的行徑「無法無天、肆無忌憚」、「太可怕了，難道要警察動用真槍嗎？」、「希望警方嚴正執法」、「示威本質變調了」。

▼加裝鋼刀的雨傘可能會出現在示威場合。（圖／翻攝自香港討論區）

▲▼網傳示威者升級武器。（圖／翻攝自香港討論區）

不過也有力挺示威者的網友說，「警察如果不先動手，示威者也不會這樣反擊」、「只要配戴這類東西就被說有傷害員警的動機，那警察配槍、配催淚彈怎沒人說話」、「硬要扯，我看示威者拿出牙籤也會被作文章」；也有中立的人說，「兩方應該好好對談溝通，而不是不斷爆發肢體衝突」、「每當發生遊行就有人受傷，我相信沒人樂見這樣的結果」。

▼反送中遊行持續延燒。（圖／路透）

▲▼反送中遊行。（圖／路透）

ET快訊
直播主「哲哥」傷照曝光！鏡頭前遭3人拖出去打「斷手斷腳」滿身
UberEats外送員今午罷工！個人獎「3天75趟1775元
農舍遭爆違建！李佳芬「房子已經不屬於我」回應：鋪天蓋地的抹黑
韓國瑜頒獎又被嗆！女里長拉開外套「苦民所苦、睡到中午！」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／速食店內玩手機邊充電！13歲男突「殭屍般坐直」狂抽搐…3秒後慘死顧客眼前

正妹屍體詭失蹤！他揭「冥婚」暗黑產業鏈：鮮屍可值70萬…多女遭殘殺下嫁

男友傳情話：我好想你！女孩一看「3關鍵字」氣炸秒抓偷吃證據　網讚厲害

影／8歲吃貨女童胖到65kg…1年來狂喊肚痛！醫檢查竟是「媽幫夾菜+飯吹涼」惹禍

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

影／吹整晚冷氣「以為感冒」！19歲女大生隔天急診「心跳停止」…醫揭危險關鍵

影／和爸爸玩「飛高高」！3歲女兒慘遭「天花板吊扇」削頭皮炸血…顱骨碎裂命危

月事才剛來！18歲少女腹部劇痛檢查「下秒直接產出男嬰」…醫傻眼曝真相

影／遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

影／情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」畫面超母湯…高清照瘋傳網羞炸

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

示威者武器升級！港民爆料：防身戒指「變身暗器」反擊員警…網正反吵翻了

27歲OL相親遇「高富帥」獻身！2個月後男友失蹤急報案　真相曝光傻了

香港查詢移民人數2個月爆增3倍！馬來西亞：不歡迎反修例示威者

影／真的嚇到了！上海Costco開幕第二天「限流2000人」...火爆烤雞限購1隻

華聞快遞／福州舉辦海洋經濟創新創業大賽　吸引兩岸人才「共謀事業」

美CEO親率台籍幹部督軍　上海Costco首日以「暫停營業」收場

Costco打臉川普「美企撤中」？　上海首店塞爆激昂「另類愛國心」

不斷更新／示威者連續四晚圍深水埗　警午夜清場押走數人

林鄭不排除用緊急法　邱騰華：考慮任何手段恢復秩序...盼國際能體諒

香港馬拉松開放報名「網友留言狂自嘲」　台網友：笑著笑著就哭了

自嘲「背負原罪」！李佳芬「就因為屋主是我」大嘆：無法被公平對待

王維中中繼頻挨打　1局失3分防禦率破4

外媒：JDI接下蘋果訂單　OLED面板將供Apple Watch使用

拉郭王結盟遭連勝文酸如喜羊羊與灰太狼　柯P嗆：他還在看卡通？

「神經刀」史密斯拒絕江蘇160萬美元約　還在等NBA機會

星．上妝／《德魯納酒店》IU美甲揭密！單色耐看、金屬鏡面豪奢

特斯拉計畫在德國駐廠生產？未來將有歐洲製的Model 3

載137名乘客！菲律賓渡輪「大火吞沒」至少2死　百人獲救

力抗郭柯王！國民黨擴大舉辦93軍人節活動　鞏固基本盤

柯文哲遭爆密會企業大老　徐永明嗆「自稱民眾黨不是很諷刺嗎」

大陸熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察..

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事..

3.3萬商務艙　只吃5片水果和..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

男友要「制服play」卻拿出尼..

公路突然開門！長髮女遭擦撞成肉..

美CEO督軍　上海Costco..

正妹用6萬6買大牛　警察細看驚..

邱騰華：考慮任何手段恢復秩序　..

香港馬拉松開放報名「網友留言狂..

影／Costco上海首日　烤雞..

示威者圍深水埗　港警午夜清場

水樂園爽玩！11歲男「瞬間慘死..

開幕就塞爆　上海愛Costco..

更多熱門

相關新聞

示威者圍深水埗　港警午夜清場

政府修訂《逃犯條例》引發風波不斷，深水埗繼上周六「觀塘遊行」後，連續第四晚再有示威者在深水埗警署外聚集，要求釋放被捕人士。踏入今日（28日）午夜，逾百防暴警衝出清場，有人被警員以索帶綁手制服。

邱騰華：考慮任何手段恢復秩序　盼國際能體諒

環時揭港抗爭背後「示威者如何串謀」

台灣金融業在港曝險金額降至兆元以下！　金管會：一切營運正常

林鄭月娥：不成立獨立調查委員會

關鍵字：

反送中示威自製武器防身戒指暗器警民衝突

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外遇大反攻

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

拒俄羅斯設計師！觀光局護江孟芝

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面