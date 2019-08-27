台灣金融業在港曝險金額降至兆元以下！　金管會：台資銀行營運正常

▲香港反送中示威活動持續延燒，外界關注是否會撼動金融中心的地位。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

香港反送中示威抗議活動不斷，市場關注金融中心地位是否動搖。金管會今（27）日公布國內金融業在香港曝險金額，銀行、證券及保險從6月底的1兆282億元降至9,934.96億元，目前台資銀行營運仍正常，資金移動上也沒有異常情況出現。

金管會今天公布台灣金融業最新曝險情況，截至今年7月底，國內銀行在香港曝險金額為7,074億元，包括授信金額5,429億元、投資1,645億元。

另外觀察證券業情況，證券期貨業在香港投資總曝險金額為802.96億元，占總資產比重3.95%；至於保險業部分，在香港投資及子公司曝險金額達2,058億元，其中壽險2,042億元、產險15億元，產壽險整體曝險金額占整體資金比率0.79%。

截至今年7月底，國內金融業在香港曝險金額達9,934.96億元，較上月底的1兆282億元，減少347.04億元。外界關注總曝險金額下降，是否受到反送中事件影響，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，有時業務會增增減減，就會有所波動，因此必須再觀察。

至於香港金融中心的地位是否動搖，金管會指出，目前國內金融業在香港營運仍正常，資金移動上也沒有異常狀況，也沒有發生擠兌潮，且台資銀行在香港主要是以企金為主。