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影／8歲吃貨女童胖到65kg…1年來狂喊肚痛！醫檢查竟是「媽幫夾菜+飯吹涼」惹禍

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名8歲女童小美（化名）雖然才剛上小學，不過身高155的她卻有65公斤的體重。小美爸媽表示，女兒近1年來不斷喊肚子痛，尤其是肚子餓的時候「疼痛更厲害」，只好趕緊帶心肝寶貝就醫治療。醫生檢查發現，女童身患疾病竟跟媽媽「幫忙夾菜」和「把飯吹涼」有關。

▲▼吃貨,女童,吃飯。（示意圖／CFP）

▲女童1年來不斷喊肚子痛，醫生檢查後發現問題出在媽媽身上。（示意圖／CFP）

綜合陸媒報導，這起病例發生在杭州市，小美平時喜歡吃重口味的食物，尤其最愛吃肉，但是小美爸媽認為，孩子正處於發育期，所以就沒有多加控制；不過近1年來，小美總是喊肚子痛，有時候更是痛到無法在夜裡好好入睡，爸媽以為她是貪吃惹禍，便也跟著忽略。

直到近期孩子暑假到來，爸媽帶小美去俄羅斯旅遊時，小美仍舊肚痛難耐，甚至全身狂冒冷汗，爸媽才急得取消行程，並且帶著小美返回大陸，隨後到杭州師範大學附屬醫院兒科就診。醫師接診後，一聽到女童的症狀就問說，「家裡有沒有人有胃病？或者有幽門螺旋桿菌感染的情況？」

▼8歲女童因為愛吃的緣故所以胖到65公斤。（示意圖／CFP）

▲▼吃貨,女童,吃飯。（示意圖／CFP）

小美媽媽一聽當場納悶，認為孩子還小不應該會感染幽門螺旋桿菌，這才突然想起自己先前體檢時，曾被發現有感染幽門螺旋桿菌，只是當時害怕後續檢查，所以就一拖再拖沒有治療，也因此在日常生活中，幫女兒把飯吹涼還有用自己筷子為女兒夾菜時，都間接讓細菌傳染給了小美。

醫生透過檢查後證實，小美感染了幽門螺旋桿菌，之後透過胃鏡一照還發現小美「十二指腸球部潰瘍」。媽媽聽完愛女的症狀後悔恨不已，想不到自己的幽門螺旋桿菌成了寶貝腹痛的元兇。醫師指出，幽門螺旋桿菌感染在人群中是常見的問題，與慢性胃炎、消化性潰瘍等疾病密切相關，全球有超過半數的人口都感染幽門螺旋桿菌。

▼共用餐具有機率讓孩子感染幽門螺旋桿菌。（示意圖／CFP）

▲▼吃貨,女童,吃飯。（示意圖／CFP）

據悉，一旦感染幽門螺旋桿菌的話，很少能自然根除，嚴重者可能引起組織突變；一般感染者會出現腹部不適、噁心、嘔吐、胃酸逆流、黑便等消化道症狀；另外，不明原因缺鐵性貧血、特發性血小板減少（ITP）、過敏性紫癜（HSP）、慢性蕁麻疹、兒童生長發育遲緩等疾病也可能與此有關，應盡快就診。

資料顯示，幽門螺旋桿菌具有很強的傳染性，一人得病就有機會傳染一整個家，其主要的傳播途徑是「口口傳染」和「糞口傳染」，因此，生活中的防範就相當重要，首先，家長應該讓孩子好好洗手，不吃生食、不喝生水；其次，避免口對口餵食孩子以及餐具共用；最後，處理家中寵物的糞便，或是外出上公共廁所時，手都要清潔乾淨，幽門螺旋桿菌才不會有機會進入胃中。

ET快訊
8歲吃貨女童胖到65kg…狂喊肚痛！醫檢查竟是媽「這2動作」
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關鍵字：女童,吃貨,肚痛,媽媽,幽門螺旋桿菌,十二指腸,潰瘍

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