寒流來照樣訓練！海龍蛙兵曝「冬天下水」心得：骨頭都會刺痛

▲海龍蛙兵冬天也要下水。（圖／翻攝自鋼鐵軍事小組FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

寒流來襲，天氣冷到只剩10度上下，但訓練沒有因此喊停。軍事粉專「鋼鐵軍事小組」發文表示，只要是跟水、跟海有關的部隊，不管天氣多冷、海水多寒，「該下水還是要下水」。至於冬天下水是什麼感覺？「問了一位重量級海龍冬蛙學長，問他冬天下水是什麼感覺，他說很難形容，就是骨頭都會刺痛的感覺。」

今（21）日是大寒，鋼鐵軍事小組指出，只要跟水、跟海有關的部隊，就算天氣變化再劇烈，海水溫度再低，該下水還是要下水，不會因為天冷、水寒而停止，「不過上岸後、訓練結束的第一件事，就是喝薑湯驅寒。」

鋼鐵軍事小組還貼出一張照片，是水下作業大隊在海邊的訓練課程照，「不是今天拍攝，而是夏天最熱的時候，這時泡水可能是享受，但如果是今天、溫度10來度上下，那下水就很刺激了。」

小編也分享親身訪談經驗，前幾天特別詢問一位重量級「海龍冬蛙」學長，冬天下水到底是什麼感覺？對方只回了一句，「很難形容，就是骨頭都會刺痛的感受。」

照片一出，不少網友看了紛紛留言，「辛苦了！加油！」「國軍加油！」「冬蛙真的是硬漢中的硬漢，Respect !」也有曾經下水的學長分享體驗，「剛碰到海水那一刻，骨頭不是刺痛，是感覺好像被一整排的坦克撞下去一樣的快感，這體驗真的冬蛙們每個人都有不同形容詞。」