正妹屍體詭失蹤！他揭「冥婚」暗黑產業鏈：鮮屍可值70萬…多女遭殘殺下嫁

▲冥婚背後隱藏恐怖殺機。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

所謂冥婚就是讓已經去世的人尋找對象進行婚配，大陸從古至今仍流傳這項習俗，雖然當局早已不再提倡，但民間卻仍在背地裡悄悄施行。上海大學教授黃景春表示，「冥婚」間接催生了人屍交易、「鬼媒」經濟等，甚至是隱藏可怕的犯罪動機，有些漂亮女性的屍體被喊價高達15萬人民幣（約新台幣70萬元），造成部分無辜女性慘遭殺害下嫁。

黃景春表示，從2003年開始，他就走訪了山東、山西、陝西等多個冥婚習俗盛行的地區，深入了解駭人聽聞的女屍買賣，揭開民間陋俗和背後的交易內幕。他透露，其實當地人並不認為冥婚是一種陋俗，反而覺得很正常，未婚的男孩去世，家裡人一定會幫孩子舉行冥婚。

黃景春指出，他曾在山西家縣級醫院的太平間門口，看見十幾戶喪子家庭爭搶一位剛去世的年輕女屍故事，「據說當時這位姑娘還沒斷氣，但已經在彌留之際，女方家就在十幾戶家庭中選一個『聘禮』出價最高的，等女子去世後由男方抬走，直接去辦冥婚。」

▼將死的女性甚至變成商品，供人競標。（圖／翻攝自微博）

有當地的風水師證實這件事的真實性，他坦言，一旦哪裡出現病危的女性，這項消息就會很快傳開來，求冥婚的家庭也就會即刻現身，「不用擔心女屍沒人要」。據悉，冥婚盛行的地方還有另一種迷信，一旦家裡遭遇什麼不順，或病或災，就會被認為是因為祖上有沒有進行婚配的先人在「作祟」，因此一定要為當時沒有婚娶的先人補辦冥婚。

黃景春說，他曾聽說過有一戶因為家人陸續生重病，所以為60年前過世的先人配冥婚的，而這位先人在去世的時候只有3歲；如今的冥婚不局限於剛去世的未婚年輕人，許多地區還有一種觀念，就是人死之後不能獨守孤墳，因此只要生前沒有配偶的，不論多大年紀，死後都需要辦冥婚。

根據黃景春的研究，冥婚可以追溯到殷商時期，曾經遍及全國，現在冥婚盛行的地區則主要集中在山西、陝西、山東、浙江等地，港台地區則仍有少數。按照風俗，冥婚和一般婚禮一樣，也需要媒人，除了男女雙方的熟人介紹，風水師和專業「鬼媒」也在其中發揮重要的牽線搭橋作用。

▼男方負責將女性屍體運走。（圖／翻攝自微博，下同）

他接著表示，大多數的冥婚都是由男方家庭主動發起的，在冥婚的市場上，同樣是女方數量較稀少，因此女性屍體的價格近年來水漲船高，一旦雙方通過「鬼媒」談好價格，說得比較好聽是「聘禮」，實際上就是女方把屍體賣給男方的價格，之後便是風水師選好日期，男方去女方那裡抬走女屍。

黃景春說道，「很多時候，女方的家人不會出席冥婚婚禮，男方也不會把屍體抬到自己家裡，而是在外面另外搭靈棚設宴，上午先辦婚禮，掛紅色的布簾，下午辦葬禮，換成黑色白布簾，不管是婚禮還是葬禮，冥婚現場都沒有人談笑，氣氛都是悲傷的。」

他也指，女屍買賣在冥婚市場上是最重要的部分，倘若長相、年齡、學歷、家庭背景樣樣出色，那這樣新鮮的美女屍體，喊價能夠飆破15萬人民幣（約新台幣70萬元）；而大部分剛去世的女屍也能賣過8萬元（約新台幣35萬元）。

在黃景春的調查中發現，山西的女屍價格最高，臨汾市8萬元起跳（約新台幣35萬元），陽泉市也要5萬元左右（約新台幣22萬元）。陝西的價格就相對低一些，也有人家覺得配冥婚也是緣分，不要錢也可以。

屍體按新鮮程度分類，越新鮮的價格越貴，乾屍就不太值錢。「鬼媒」作為中間人，除了在牽線成功後得到男方的報酬，往往還會暗箱操作，抽取豐厚的「仲介費」，例如和女方談好聘禮4萬，卻告訴男方聘禮要5萬，中間的1萬元差價就進了「鬼媒」的口袋。

黃景春說，因為女屍的價格太貴，這些地區經常發生屍體被盜的事件，盜墓賊不僅盜掘當地人，還去其他省市盜墓，賣屍獲利，「由於早期的乾屍賣不出高價，有犯罪分子鋌而走險，為了獲得剛死去的女屍而殺人，甚至誘騙精神有問題的女子或無力反抗的小女孩，到手後再將她們殘忍殺害。」

資料顯示，甘肅男子馬崇華曾在2016年將2名患有精神疾病的女子從家中騙走後殺害，並跨省將屍體賣到陝西榆林配冥婚，這顯示女屍買賣的暗黑產業鏈足以令人擔憂。

▼紅包裡頭放進女性死者頭髮或是指甲以及紙鈔，讓撿起的男性作為冥婚新郎。（圖／翻攝自微博）

台灣也有所謂的冥婚習俗，通常是陰間女性嫁給陽間男性，台灣早期社會認為，未出嫁的女性不得奉祀祠堂，她們也被稱為「姑婆魂」，因為沒有香火祭拜所以成了厲鬼。有些親屬會將這些女性的骨灰送往姑娘廟，或是以冥婚方式嫁給活著的男性，以受男家香火。

最常見的方式是，女方親屬會將死者的生辰八字、鈔票、冥紙等物品，甚至是頭髮、指甲等置於紅包袋內並放在道路上，然後躲在一旁等候年輕男性撿拾。一旦有年輕男子撿拾，便立刻出來喚他為「姐夫」、「姨丈」、或「姑丈」等，強迫男方迎娶。因此臺灣人長輩常告誡年輕男性在路邊別亂撿東西。