　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

正妹屍體詭失蹤！他揭「冥婚」暗黑產業鏈：鮮屍可值70萬…多女遭殘殺下嫁

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼冥婚。（圖／翻攝自微博）

▲冥婚背後隱藏恐怖殺機。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

所謂冥婚就是讓已經去世的人尋找對象進行婚配，大陸從古至今仍流傳這項習俗，雖然當局早已不再提倡，但民間卻仍在背地裡悄悄施行。上海大學教授黃景春表示，「冥婚」間接催生了人屍交易、「鬼媒」經濟等，甚至是隱藏可怕的犯罪動機，有些漂亮女性的屍體被喊價高達15萬人民幣（約新台幣70萬元），造成部分無辜女性慘遭殺害下嫁。

黃景春表示，從2003年開始，他就走訪了山東、山西、陝西等多個冥婚習俗盛行的地區，深入了解駭人聽聞的女屍買賣，揭開民間陋俗和背後的交易內幕。他透露，其實當地人並不認為冥婚是一種陋俗，反而覺得很正常，未婚的男孩去世，家裡人一定會幫孩子舉行冥婚。

黃景春指出，他曾在山西家縣級醫院的太平間門口，看見十幾戶喪子家庭爭搶一位剛去世的年輕女屍故事，「據說當時這位姑娘還沒斷氣，但已經在彌留之際，女方家就在十幾戶家庭中選一個『聘禮』出價最高的，等女子去世後由男方抬走，直接去辦冥婚。」

▼將死的女性甚至變成商品，供人競標。（圖／翻攝自微博）

▲▼冥婚背後隱藏恐怖殺機。（圖／翻攝自微博）

有當地的風水師證實這件事的真實性，他坦言，一旦哪裡出現病危的女性，這項消息就會很快傳開來，求冥婚的家庭也就會即刻現身，「不用擔心女屍沒人要」。據悉，冥婚盛行的地方還有另一種迷信，一旦家裡遭遇什麼不順，或病或災，就會被認為是因為祖上有沒有進行婚配的先人在「作祟」，因此一定要為當時沒有婚娶的先人補辦冥婚。

黃景春說，他曾聽說過有一戶因為家人陸續生重病，所以為60年前過世的先人配冥婚的，而這位先人在去世的時候只有3歲；如今的冥婚不局限於剛去世的未婚年輕人，許多地區還有一種觀念，就是人死之後不能獨守孤墳，因此只要生前沒有配偶的，不論多大年紀，死後都需要辦冥婚。

根據黃景春的研究，冥婚可以追溯到殷商時期，曾經遍及全國，現在冥婚盛行的地區則主要集中在山西、陝西、山東、浙江等地，港台地區則仍有少數。按照風俗，冥婚和一般婚禮一樣，也需要媒人，除了男女雙方的熟人介紹，風水師和專業「鬼媒」也在其中發揮重要的牽線搭橋作用。

▼男方負責將女性屍體運走。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼冥婚背後隱藏恐怖殺機。（圖／翻攝自微博）

他接著表示，大多數的冥婚都是由男方家庭主動發起的，在冥婚的市場上，同樣是女方數量較稀少，因此女性屍體的價格近年來水漲船高，一旦雙方通過「鬼媒」談好價格，說得比較好聽是「聘禮」，實際上就是女方把屍體賣給男方的價格，之後便是風水師選好日期，男方去女方那裡抬走女屍。

黃景春說道，「很多時候，女方的家人不會出席冥婚婚禮，男方也不會把屍體抬到自己家裡，而是在外面另外搭靈棚設宴，上午先辦婚禮，掛紅色的布簾，下午辦葬禮，換成黑色白布簾，不管是婚禮還是葬禮，冥婚現場都沒有人談笑，氣氛都是悲傷的。」

他也指，女屍買賣在冥婚市場上是最重要的部分，倘若長相、年齡、學歷、家庭背景樣樣出色，那這樣新鮮的美女屍體，喊價能夠飆破15萬人民幣（約新台幣70萬元）；而大部分剛去世的女屍也能賣過8萬元（約新台幣35萬元）。

在黃景春的調查中發現，山西的女屍價格最高，臨汾市8萬元起跳（約新台幣35萬元），陽泉市也要5萬元左右（約新台幣22萬元）。陝西的價格就相對低一些，也有人家覺得配冥婚也是緣分，不要錢也可以。

▲▼冥婚。（圖／翻攝自微博）

屍體按新鮮程度分類，越新鮮的價格越貴，乾屍就不太值錢。「鬼媒」作為中間人，除了在牽線成功後得到男方的報酬，往往還會暗箱操作，抽取豐厚的「仲介費」，例如和女方談好聘禮4萬，卻告訴男方聘禮要5萬，中間的1萬元差價就進了「鬼媒」的口袋。

黃景春說，因為女屍的價格太貴，這些地區經常發生屍體被盜的事件，盜墓賊不僅盜掘當地人，還去其他省市盜墓，賣屍獲利，「由於早期的乾屍賣不出高價，有犯罪分子鋌而走險，為了獲得剛死去的女屍而殺人，甚至誘騙精神有問題的女子或無力反抗的小女孩，到手後再將她們殘忍殺害。」

資料顯示，甘肅男子馬崇華曾在2016年將2名患有精神疾病的女子從家中騙走後殺害，並跨省將屍體賣到陝西榆林配冥婚，這顯示女屍買賣的暗黑產業鏈足以令人擔憂。

▼紅包裡頭放進女性死者頭髮或是指甲以及紙鈔，讓撿起的男性作為冥婚新郎。（圖／翻攝自微博）

▲▼冥婚。（圖／翻攝自微博）

台灣也有所謂的冥婚習俗，通常是陰間女性嫁給陽間男性，台灣早期社會認為，未出嫁的女性不得奉祀祠堂，她們也被稱為「姑婆魂」，因為沒有香火祭拜所以成了厲鬼。有些親屬會將這些女性的骨灰送往姑娘廟，或是以冥婚方式嫁給活著的男性，以受男家香火。

最常見的方式是，女方親屬會將死者的生辰八字、鈔票、冥紙等物品，甚至是頭髮、指甲等置於紅包袋內並放在道路上，然後躲在一旁等候年輕男性撿拾。一旦有年輕男子撿拾，便立刻出來喚他為「姐夫」、「姨丈」、或「姑丈」等，強迫男方迎娶。因此臺灣人長輩常告誡年輕男性在路邊別亂撿東西。

ET快訊
製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！大根壓力大險休克死亡
梁靜茹婚變2個月前早洩「感情內幕」　脫口1句話讓全場傻住
快訊／溪水暴漲！高雄美濃區即刻停班停課
Her開站慶！　「超神眼霜」買一送三等妳來拿
快訊／敖博勝批韓國瑜匪類也被開除黨籍

關鍵字：冥婚,女屍,屍體,紅包,產業鏈

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男友傳情話：我好想你！女孩一看「3關鍵字」氣炸秒抓偷吃證據　網讚厲害

影／8歲吃貨女童胖到65kg…1年來狂喊肚痛！醫檢查竟是「媽幫夾菜+飯吹涼」惹禍

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

影／吹整晚冷氣「以為感冒」！19歲女大生隔天急診「心跳停止」…醫揭危險關鍵

影／和爸爸玩「飛高高」！3歲女兒慘遭「天花板吊扇」削頭皮炸血…顱骨碎裂命危

月事才剛來！18歲少女腹部劇痛檢查「下秒直接產出男嬰」…醫傻眼曝真相

影／遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

影／情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」畫面超母湯…高清照瘋傳網羞炸

影／騎單車過馬路！5歲妹「遭2次重輾」慘死貨車輪下…哥目睹「歪曲四肢」哭崩

影／15歲少女月事從沒來過…醫檢查驚見「暗黑秘密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

Sunnee「15歲黑長直髮」舊照曝光！　 她一看跪地崩潰：關掉

法國蜘蛛人徒手爬香港68層高樓　掛象徵大陸＆香港和平握手旗幟

李嘉誠中英文回應「黃台之瓜」：年輕人聲音震耳欲聾　政府已絞盡腦汁

正妹屍體詭失蹤！他揭「冥婚」暗黑產業鏈：鮮屍可值70萬…多女遭殘殺下嫁

讓港人放鬆一下！　法蜘蛛人攀長江集團中心掛旗獻祝福

世界大學學術排名北京清華兩岸第一　台大「掉出150名」

臉上緊吸「10條水蛭」衝進醫院…「血人」瘋狂慘叫：快來人救救我！

拆下五星旗拋海中　香港Ｏ記「涉嫌串謀侮辱國旗」拘捕1男1女

「請不要來幹涉我們的自由！」香港居民掛布條說心聲　網友抓包打臉了

華聞快遞／上半年貴州辣椒種植500萬畝　產業帶動32萬貧困人口增收

中國駐德大使：解放軍領土內移動很正常　若香港局勢失控「中央將接手」

【香港抗爭運動】顏擇雅／北京收回一國兩制的可能性？

BMW路邊臨停突詭切內車道轉彎　2機車煞不住撞翻倒地路人全傻眼

罷韓遊行遭拒！Wecare高雄備「高粱配生大蒜」遊行申請書直奔市長室

法國蜘蛛人徒手爬香港68層高樓　掛象徵大陸＆香港和平握手旗幟

「秋老虎熱炸」曬昏頭！中醫師「DIY生脈飲」消暑秘方公開

貪吃狗狂吐5隻黃色小鴨　女獸醫剖腹驚見腸道被32隻塞爆！

傳親民黨不滿未告知組黨　柯文哲：不用跟其他政黨報備

潘恒旭要辦「衛生麻將大賽」…林智鴻超酸：前三名可跟市長度假打一圈

拜廟行程挨批　蔡英文回擊藍營：不要為選舉貶低信仰文化

「柯文哲一定會選」　美女財經專家：他就是要小英選不上

大陸熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當..

李嘉誠「8字登報」表態！回應香..

她到職2年只上23天班...爽..

傳性感照！男友回送「3萬6」...

香港網友816擠兌ATM　銀行..

麻辣火鍋爆炸　5人慘被熱油燙傷..

川普籲人道處理香港　陸：不需建..

17歲男PO遺書後失聯5天

港居民掛布條說心聲　網秒打臉

17歲網紅爆劈腿乾爹們！不雅照..

候診室滑手機　驚見螢幕播「羞羞..

他臉上緊吸「10條水蛭」衝進醫..

男友傳情話！女孩一看秒抓偷吃證..

逛漫展發現老闆秘密　結局悲劇了

更多熱門

相關新聞

台東大鳥浪襲　失蹤學生屍體尋獲

台東大鳥海邊14日發生學生遭浪襲失蹤意外，9名來自桃園的中小學生到台東暑期夏令營，下午到海邊戲水時，突然一陣大浪襲來，9名學生瞬間被吞噬。警消人員獲報後，緊急前往搜救，隨後8名學生自行游上岸，但14歲大園國中張姓學生下落不明，15日持續進搜救，於下午3點30分距離失蹤地點約10公尺地點尋獲屍體，並由家屬指認無誤。

友結婚！她包6千元沒位…真相曝

廢棄場「屍體」躺1天1夜　警察到場突然手動了

醋男勒殺女友求冥婚　家屬怒：想太多

口、鼻被封膠...82歲老奶奶「倒插廁所」身亡

讀者迴響

發燒話題

停班停課 王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 地震 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：家有老小要養

梁靜茹老公親自出面！被傳離婚一整晚…發聲：開心就好

李嘉誠「8字登報」表態！回應香港局勢

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面