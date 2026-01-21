台美達成關稅協議　國台辦嗆：掏空台灣產業根基的「賣身契」

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

美國與台灣在1月16日宣布達成關稅協議，降至與日、韓、歐盟同等級的15％，且不疊加的最惠國（MFN）稅率。大陸國台辦怒嗆，美台達成貿易協議，實質是外部勢力與「台獨」分裂勢力相互勾結，掠奪台灣民眾血汗、掏空台灣產業根基的「賣身契」，損害的是台灣民眾和產業的未來。

台美關稅談判結束後，美國商務部宣布，美國對台灣商品適用對等關稅稅率總體不超過15％；台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，政府提供至少2500億美元的信用保證。我政府強調，與美關稅談判達成預定目標，「台灣模式」得到美國支持。

大陸國台辦發言人彭慶恩今（21）日於例行記者會上表示，台美貿易談判實質是美國以關稅為大棒極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業。他嗆，「所謂達成的共識，不過是一張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的賣身券，是一份在經濟霸凌面前卑躬屈膝的投降書。」

彭慶恩稱，下一步台灣將承擔五千億美元的巨額投資承諾，面臨將40％的半導體供應鏈轉移至美國的巨大風險，換取的不過是將原本就不合理的所謂「對等關稅」稅率從20％下調至15％，這筆帳是否公平、是否合理，明眼人一看便知。

此外，美國商務部長盧特尼克受訪稱，這項協議是民進黨政府維繫美國「好感」的一項「戰略要務」，並非單純的商業交易；美方目標是在川普任內將台灣半導體供應鏈產能的40％轉移至美國。

彭慶恩回應，美台達成所謂「貿易協議」，實質是外部勢力與「台獨」分裂勢力相互勾結，掠奪台灣民眾血汗、掏空台灣產業根基的「賣身契」，損害的是台灣民眾和產業的未來。

彭慶恩聲稱，五千億美元的巨額投資，大約是台灣外匯存底的80％，相當於讓每一個台灣民眾拿出六十八萬元新台幣，為民進黨當局交「倚外謀獨」的政治獻金；40％的半導體產能如果轉移到美國，台灣核心產業優勢將蕩然無存，「科技島」將淪為「空心島」。

另有台媒辣問：陸方一貫主張台灣問題是中國內政、不允許外部干涉，但當台灣和美方已經達成巨額投資跟和具體的關稅協議之後，陸方除了口頭抗議之外，是否在實質層面上沒有辦法阻止台灣進行並參與全球供應鏈的重組？陸方是否擔心未來台灣的半導體業的大部分產能會轉向為美國利益服務？

彭慶恩回應，台灣同胞是我們的家人，台灣企業是中華民族的企業，我們堅決反對民進黨當局為了謀求台獨勾連外部勢力掏空台灣，損害台灣企業民眾的切身利益，將堅定維護兩岸同胞的發展權益和中華民族的整體利益。

彭慶恩表示，民進黨當局所謂的供應鏈重組，實際是其勾連外部勢力企圖推動兩岸經濟脫鉤斷鏈，台美貿易談判結果明顯是美國對台灣大肆盤剝和劫掠，是赤裸裸的經濟霸凌；事實反復證明，出賣民族利益的人終將被釘在歷史的恥辱柱上，肆意巧取豪奪，也必遭反抗反噬。