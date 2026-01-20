濟南下「暴雨梨花針」　居民驚呼：出門堆雪人要穿防彈衣

記者廖翊慈／綜合報導

山東濟南近日迎來一場「長得不一樣」的降雪，不少眼尖的市民發現，這次飄落的雪花並非常見的六角形，而是細細長長的針狀冰晶，外觀彷彿武俠小說中的「暴雨梨花針」，也有人笑稱「像天空在撒味精」，特殊景象迅速引發網路熱議。

據《閃電新聞》報導，這種罕見的雪花被稱為「針狀雪」。山東省氣象台首席預報員高留喜指出，針狀雪多形成於約攝氏零下5度左右的環境，在此溫度條件下，冰晶會沿縱向主軸快速生長，而橫向擴展速度極慢，最終呈現細長如針的形態，與一般六角雪花大不相同。

▲不少人表示像武俠小說中的「暴雨梨花針」，也有人笑稱「像味精」。（圖／翻攝自微博）

氣象專家說明，除了溫度條件精準，低濕度也是針狀雪形成的關鍵因素。當空氣較為乾燥時，冰晶難以長出枝狀結構，容易維持筆直形狀；再加上當天高空風力偏弱、雲層較薄，冰晶在下落過程中不易破碎，才讓濟南市民得以一睹這場特殊降雪。

▲針狀雪花直徑約3至4毫米。（圖／翻攝自微博）

實際觀察發現，這批針狀雪花直徑約3至4毫米，單根落地時宛如散落的細小冰針，密集時觸感略顯扎手，與蓬鬆的鵝毛雪差異明顯。部分居民形容，雪落地面會發出細碎的沙沙聲，體驗感相當新奇。

相關畫面曝光後，網友紛紛發揮幽默感調侃，「雪扎人是不是要穿防彈衣」、「大自然在幫濟南加調味料」，相關話題迅速累積高討論度，也吸引不少攝影愛好者外出記錄這場「自帶特效濾鏡」的冬日奇景。

▲雪花生長史。（圖／翻攝自微博）

氣象單位同時提醒，針狀雪落地後容易迅速融化成水，在低溫環境下形成透明薄冰。加上前一波凍雨已在部分路面形成底層結冰，恐進一步增加行車與行走風險，提醒民眾外出務必留意路況，減速慢行，避免滑倒事故發生。