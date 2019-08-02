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月事才剛來！18歲少女腹部劇痛檢查「下秒直接產出男嬰」…醫傻眼曝真相

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▲▼18歲少女誤以為月經才剛來，卻不知自己已經懷孕。（圖／翻攝自揚子晚報）

▲18歲少女誤以為月經才剛來，沒想到自己早已有身孕。（圖／翻攝自揚子晚報）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名18歲馬姓少女昨（1）日肚痛難耐，所以在男友的陪同下到當地醫院急診室就診；不料當醫生準備為她進行超音波檢查時，少女竟然在廁所當場產下一名男嬰，讓醫護人員都相當傻眼。醫生表示，「這名年輕媽媽的肚子不大，懷孕期間又有出血的情況，所以誤以為是月事來了，完全沒意識到已經懷孕的事實。」

據《揚子晚報》報導，事發在江蘇省蘇州市，馬女求醫時透露，腹痛情況已經持續2天，月經和大小便則一切正常。醫生初步檢查發現少女腹部有腫塊，正準備進一步檢驗時，馬女突然說想要去上廁所，便在男友攙扶之下到洗手間；過沒多久，男友突然慌張跑出來大喊，「醫生快來看看！她出了好多血。」

▼醫院廁所內全是鮮血。（圖／翻攝自揚子晚報）

▲▼醫院廁所內全是鮮血。（圖／翻攝自揚子晚報）

醫生表示，才剛到廁所門口，就看到一個連著臍帶胎盤的男嬰掉在地上，現場也滿是一攤又一攤的血漬，他只好立刻把孩子從地上拿起來，並且呼叫其他醫護人員一同替男嬰搶救，所幸孩子最終「哇」的一聲哭了出來，成功恢復了呼吸。

為何18歲少女有孕在身卻不知道呢？醫生回應，「主要原因是缺乏兩性教育和相關的醫學常識，平常又缺乏保護措施，這種情況下很容易到導致懷孕。再者，她（馬女）肚子小，懷孕期間有過出血的情況，誤以為是月事，所以根本沒有意識到自己是懷孕了。」

▼馬女雖然懷孕，不過肚子卻不大。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲▼懷孕,孕婦,嬰兒。（圖／取自免費圖庫pexels）

報導也指，現在母子都已經平安轉到病房觀察，不過因為少女對自己何時懷上這個孩子一無所知，無法判斷孩子是否足月，因此醫院還要對媽媽跟男嬰進行進一步的檢查。網友看完後紛紛指出，「好扯，不敢相信真的有人會這樣」、「肚子有胎動會沒感覺？」、「醫生一開始還以為是腫塊，看來非常不明顯」、「我有朋友就是這樣，準備生了才發現已經懷孕」、「年紀輕輕就當媽媽了…」。

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月事剛來！18歲少女腹部劇痛「下秒直接產出男嬰」醫傻眼曝真相

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