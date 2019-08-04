影／吹整晚冷氣「以為感冒」！19歲女大生隔天急診「心跳停止」…醫揭危險關鍵

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名19歲女大生小美（化名）近日因為天氣炎熱的關係，所以開了整晚的冷氣入睡，沒想到第二天突然出現頭暈、無力等類似感冒的症狀，不久後還開始發燒嘔吐，她只好趕快到醫院掛急診。醫師檢查後發現，小美罹患了急性心肌炎，在救治過程中還一度出現「心跳停止」的情況，只好立刻用體外膜氧合搶救性命。

▲女大生吹整晚的冷氣後出現一連串病症，還一度心跳停止。（左圖／免費圖庫pakutaso，右圖／CFP）

綜合陸媒報導，小美是湖南省長沙市某間學校的大一學生，前陣子為了讓體育考試合格通過，所以在烈日下練了2節課的丟飛盤，不過天氣實在太熱，所以她在練習結束後便立刻回家開冷氣休息，並且讓冷氣持續運作到隔天早起，不料醒來的當下她突然感覺身體無力，沒多久還開始有發燒、胸悶、嘔吐等症狀，只好趕快到醫院掛急診。

▼開冷氣入睡是多數人在夏天的選擇。（示意圖／記者劉維榛攝）

醫院為小美吊點滴和打針後，病情非但沒有好轉，甚至還多了呼吸困難的情況；醫師深入檢查後發現，小美並不是單純的感冒，而是罹患了急性心肌炎。她表示，急性心肌炎的發病速度相當快又急，甚至可以讓患者在短時間內猝死，死亡率達70%以上。

據悉，小美入院第2天一度心跳停止，為了挽救生命，醫院利用體外膜氧合來代替自主呼吸和血液循環；10天之後，小美終於恢復意識，血壓和心率也逐步恢復正常。醫師提醒，人在運動大量出汗以後，身體會處在低迷的狀態，免疫力也會下降，若在此時長時間吹冷氣，會擾亂體內器官運行功能，容易引發病毒和細菌感染，急性心肌炎就是最嚴重的情況之一。

▼心肌炎的臨床表現包括發燒、心跳加速、臉色蒼白、胸痛，甚至休克。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

資料顯示，急性心肌炎指的是心臟的肌肉層發炎，可發生在各個年齡層，包括新生兒也可能受到侵襲。醫生也指，心肌炎前期的症狀類似感冒，所以容易被誤診，民眾一旦出現發燒、嘔吐外加胸悶等現象應及時就醫，才有機會避免嚴重後果。