　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

不斷更新／示威者連續四晚圍深水埗　警午夜清場押走數人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示威者連續四晚圍深水埗　警午夜清場押走數人。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲深水埗警署被雷射光照射。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

本報訊

政府修訂《逃犯條例》引發風波不斷，深水埗繼上周六「觀塘遊行」後，連續第四晚再有示威者在深水埗警署外聚集，要求釋放被捕人士。踏入今日（28日）午夜，逾百防暴警衝出清場，有人被警員以索帶綁手制服。

【00:47】警員清場後登上警車離開，但大批示威者不滿警員拒絕社工陪同懷疑未夠18歲的青年，不停指罵警員「有冇良心」，警車駛走後，現場示威者仍未完全散去。

【00:40】三名青年被押上警車帶走，有社工指該數人中，有人未滿18歲，要求陪同卻被警員拒絕，他十分不滿；其他人則表示警方記者會上口口聲聲可陪同未夠18歲人士，呼問：「記者會係咪廢呀？」

【00:30】該名被制服的藍衫男遭警員帶走，他稱：「我唔知發生咩事囉，我落嚟飲啤酒咋！」

【00:17】逾百防暴警察衝往欽州街及鴨寮街等，進行清場行動，示威者四散走避，最少四名青年在鴨寮街被截停；亦有一名身穿藍衫男子，被警員用索帶反綁雙手制服，坐於地上。

【00:10】有示威者用雪糕筒等雜物，阻塞近欽州街一邊長沙灣道，交通受阻。

【00:03】在場有示威者一度為去留而爭執，最後達成共識，一切以安全為首，握手言和。

▲▼示威者連續四晚圍深水埗　警午夜清場押走數人。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

【23:55】有示威者用路邊垃圾筒及雪糕筒等雜物，阻礙近鴨寮街一邊欽州街口；一名手拖行李篋的「單車男」在警署外徘徊，不斷炮轟警方「一班畜牲，完全唔聽人講」及高呼要「炸佢（警方）」。

【23:38】警方高舉藍旗，指示威者正進行非法集結，警告盡快離開，否則將會採取適當武力進行清場，並提醒附近住戶關窗。

▲▼示威者連續四晚圍深水埗　警午夜清場押走數人。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

【23:00】現場消息指，基隆街有人從大廈高空擲物，示威者不滿指罵。

【22:50】警方發出警告，指欽州街及基隆街人群可能已干犯非法集結，而用鐳射光照射亦可能觸犯「襲警」及「阻差辦公」。

【22:00】深水埗警署外行人天橋開始有示威者聚集，至少數十人在天橋上叫口號「皇天擊殺」、「後果自負」、「光復香港　時代革命」等等。部份示威者用鐳射筆照射警署外牆，警署內平台，有警員在黃色屏障後觀察，並用大光燈反照射橋上群眾。

現場有糖水店負責人向示威者免費派糖水，以示支持，亦有人派發啤酒，有示威者高呼「光復深水埗　糖水革命」及「光復深水埗　啤酒革命」，暫未見有人堵路，示威者主要在警署對出行路人眾集。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

▲▼示威者連續四晚圍深水埗　警午夜清場押走數人。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

ET快訊
他在床上睡覺…妻抱5歲兒墜樓亡！舅見屍氣炸怒瞪妹夫
捲髮妹一見小7「隱藏版15元飲料」秒買　網激推：必喝
高雄鳳山傳槍響！男子疑債務問題「舉槍自轟」

關鍵字：香港,港警,反送中,逃犯條例,香港警察,粵港澳要聞,深水埗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

不斷更新／示威者連續四晚圍深水埗　警午夜清場押走數人

林鄭不排除用緊急法　邱騰華：考慮任何手段恢復秩序...盼國際能體諒

香港馬拉松開放報名「網友留言狂自嘲」　台網友：笑著笑著就哭了

長髮妹自豪用6萬6買到大牛　警察細看是台拼裝車

《環時》觀察香港2個多月！　揭秘抗爭背後「示威者如何串謀」

長腿辣妹買超跑「只要6萬8」！警攔下後一聽是「蘭基博尼」…跟著唸2秒傻了

公路上突然開門！長髮女駕駛「夾2車中間」成肉餅慘死

影／換個角度看長江三峽　飛機在雲端起降的巫山機場

28歲男找包養！富婆要求「1夜來2次」...超慘下場曝光

街景照意外發現「過世2年」亡父身影！　兒感慨：20年來唯一的近照

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

男騎士突犁田！機車自走撞前車 花式「跪姿落地」網：準備變身？

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

小學生與「禮貌棕熊」互相鞠躬　不斷蹦跳狂點頭...網看完鼻酸！

BY2合作孟美岐《有種》超炸　3人一字排開飆舞爆發力破表！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

不斷更新／示威者連續四晚圍深水埗　警午夜清場押走數人

林鄭不排除用緊急法　邱騰華：考慮任何手段恢復秩序...盼國際能體諒

香港馬拉松開放報名「網友留言狂自嘲」　台網友：笑著笑著就哭了

長髮妹自豪用6萬6買到大牛　警察細看是台拼裝車

《環時》觀察香港2個多月！　揭秘抗爭背後「示威者如何串謀」

長腿辣妹買超跑「只要6萬8」！警攔下後一聽是「蘭基博尼」…跟著唸2秒傻了

公路上突然開門！長髮女駕駛「夾2車中間」成肉餅慘死

影／換個角度看長江三峽　飛機在雲端起降的巫山機場

28歲男找包養！富婆要求「1夜來2次」...超慘下場曝光

街景照意外發現「過世2年」亡父身影！　兒感慨：20年來唯一的近照

颶風能量每20分鐘=1枚核彈　美國大氣署打臉「核彈炸颶風」

《哭聲》小女孩長大了！　曬近況照...網驚艷：3年從女孩變女神

不斷更新／示威者連續四晚圍深水埗　警午夜清場押走數人

楊柳路過「噴雷雨彈」濕3天！吳德榮：菲律賓還有一颱風發展，直逼家門口

依依宣布砸20萬隆乳！　老公阻止無效…怒回「那我要把ＯＯ弄大」

江孟芝爆出「快閃紐約地鐵」也用圖庫　神複製客家花布被抓包

梁家輝帶女兒旅行…行李箱備「防煙面罩、救生繩索」　背後原因笑翻

慶交往400天！張峰奇、李亮瑾合照藏「浪漫密碼」　網破解被閃爆：太用心

三寶旅客轉機「亂入管制區」　慕尼黑機場為他關閉4小時…130航班取消

石虎風波神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來台　批「觀光局婉拒欠考量」　

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

大陸熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察..

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事..

3.3萬商務艙　只吃5片水果和..

男友要「制服play」卻拿出尼..

公路突然開門！長髮女遭擦撞成肉..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

正妹用6萬6買大牛　警察細看驚..

開幕就塞爆　上海愛Costco..

香港馬拉松開放報名「網友留言狂..

邱騰華：考慮任何手段恢復秩序　..

28歲男找包養！富婆要求「1夜..

影／Costco上海首日　烤雞..

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒..

水樂園爽玩！11歲男「瞬間慘死..

更多熱門

相關新聞

邱騰華：考慮任何手段恢復秩序　盼國際能體諒

香港特首林鄭月娥27日上午召開記者會時，對成立獨立調查委員會一事表示不認同，也不排除動用《緊急情況規例條例》的可能。此外，香港商務及經濟發展局局長邱騰華也指出，「政府會考慮任何可行手段恢復社會秩序，相信國際社會能體諒。」

香港馬拉松開放報名「網友留言狂自嘲」

環時揭港抗爭背後「示威者如何串謀」

台灣金融業在港曝險金額降至兆元以下！　金管會：一切營運正常

G7肯定中英聯合聲明！耿爽：別多管閒事

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

拒俄羅斯設計師！觀光局護江孟芝

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

玩水後長詭異紅斑　他48小時喪命

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外遇大反攻

妹抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍怒瞪妹夫

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

加盟商擬求償　一芳總部說話了

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來台

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

男騎士突犁田！機車自走撞前車 花式「跪姿落地」網：準備變身？

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面