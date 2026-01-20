雪後濟南雲霧潤蒸宛若仙境　遊客讚嘆：走進老舍筆下的水墨濟南

記者廖翊慈／綜合報導

山東濟南近日迎來降雪，雪後泉水蒸騰、白霧繚繞的「雲霧潤蒸」奇觀再現城市各大泉域，宛如仙境的畫面迅速在網路上引起熱議，不僅登上熱搜，也讓不少遊客直呼彷彿走進老舍筆下的「水墨濟南」，成為冬季最受矚目的打卡景觀。

據《新華社》報導，濟南地下泉水全年水溫約維持在18℃左右，當雪後低於0℃的冷空氣覆蓋城市，溫暖泉水與寒流接觸後，瞬間產生大量水氣，形成層層白霧翻湧的「雲霧潤蒸」現象。趵突泉、護城河、五龍潭等水域最為明顯，霧氣裹挾雪花緩緩升騰，與周邊古建築相互映襯，重現元代趙孟頫詩中「雲霧潤蒸華不注」的詩意景象。

報導指出，受惠於泉脈長年滋養，濟南老城區部分路段即便在降雪後，青石板路上的積雪也會迅速融化，形成「雪中路暖」的特殊景象。行人踏雪而行，腳下可見泉水潺潺流動，空氣濕潤而清冽，與老舍形容的濟南冬日「暖安適」意境不謀而合。

氣象單位提醒，受寒潮影響，濟南19日至20日氣溫持續偏低。19日陰轉多雲並有小雪，最高氣溫約-2℃，最低氣溫接近-11℃，東北風增強，陣風可達6至7級；20日轉為多雲到晴，市區最低氣溫仍在-11℃左右，部分區縣甚至降至-15℃。

相關單位指出，此波寒潮降溫幅度大、低溫維持時間長，部分地區積雪深度可達3至6公分，山區可能超過10公分，並伴隨道路結冰風險，提醒民眾減少不必要外出，注意防寒保暖與行車安全。