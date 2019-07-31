影／遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

記者朱世凱／綜合報導

大陸一座水上樂園近日驚傳恐怖意外，有網友爆料，因為工作人員「設定錯誤」導致一項遊樂設施狂掀巨浪，造成不少大人小孩都撞到牆上，甚至跌出設施外。據悉，事故共造成44人受傷，許多患者的肋骨和大腿骨都斷裂骨折了，必須住院觀察診治。

▼▲水上樂園突然掀起恐怖巨浪，場面頓時成為煉獄。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在吉林省延邊龍井市，「裕龍水韻」水上樂園有座沖浪設施名為「海嘯池」，29日時因為突然掀起巨浪，造成許多遊客受傷。網友指出，是因為員工「設定錯誤」的大浪程度，才會有恐怖海嘯突然席捲過來。從影像可見，不少家長和小朋友見狀後紛紛大聲尖叫，卻仍被大力衝撞到周遭的石牆上，現場頓時成為人間煉獄。

警方30日發布調查結果，共有44人緊急被送往醫院治療，多名遊客有肋骨、腿骨骨折的情況，必需住院觀察。樂園工作人員稍早回應，遊客受傷的程度都不一致，不過都不算嚴重；造成事故的真實原因是因為機器故障，相關設備正停業整頓，完成維修後才會再重開。

▼事發的水上樂園。（圖／翻攝自微博）



不少人看完恐怖一幕後都留言說，「好恐怖，真的體會到海嘯的威力了」、「工作人員的回應也太不當一回事了吧」、「樂園肯定要賠償了」、「這真的太可怕，小朋友肯定再也不敢玩了」、「果真是刺激遊樂設施」、「我的媽阿，場面好嚇人」、「我覺得操作失誤的因素比較大」、「買票進去受傷的」、「這浪太概有3米高了」。