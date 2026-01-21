　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

性商老師：眼神給出去、身體變成Ｘ型　影片超魔成台灣迷因

記者葉國吏／綜合報導　

「我的身體變形成了Ｘ型」這句話近日席捲社群平台，背後人物正是中國女老師周媛。她在課堂上自信示範肢體線條與眼神運用，相關片段被大量轉傳，掀起模仿風潮，也引發對女性魅力與身體表達的討論。

▲▼周媛眼神教學成網路迷因。（圖／翻攝抖音）

▲周媛眼神教學成網路迷因。（圖／翻攝抖音，下同）

社群迷因誕生　肢體與眼神成焦點
這股風潮起於周媛的女性魅力課程。她在課堂中指導學員如何透過身體律動、視線交流，營造吸引力。誇張卻直接的示範方式，加上她口中所說的「靈動眼神」與「Ｘ型身體」，迅速成為網友二創、模仿的熱門素材。

隨著影片擴散，許多網友開始跟拍、對鏡練習，相關關鍵字衝上熱門搜尋。有人覺得新鮮有趣，也有人感到不自在，但不可否認的是，周媛的舞台張力與表達方式，已成功轉化為具高度辨識度的網路文化現象。

▲▼周媛眼神教學成網路迷因。（圖／翻攝抖音）

從美容院到性商學院　她的人生轉彎
47歲的周媛，有兩個孩子，過去身分其實是美容院負責人。她長期接觸愛美顧客，觀察到不少女性在打理外表之餘，卻在婚姻與親密關係中逐漸失去熱度，這樣的處境也同樣發生在她自己身上。

2018年，周媛成立「黑白顛性商學院」，並多次前往日本等地取經。她將國外性文化與肢體表達理念帶入課程，強調透過動作、妝容與眼神，建立女性對自身魅力、慾望與認知的掌握感。

▲▼周媛眼神教學成網路迷因。（圖／翻攝抖音）

爭議與討論並存　兩岸觀點差異浮現
在課程中，她不只談肢體表現，也觸及撒嬌、正視性需求與兩性互動，希望學員在親密關係中更有主導權。儘管其呈現方式讓部分台灣觀眾覺得過於戲劇化，仍意外成為社群迷因，凸顯出台灣與中國在性別想像與身體語言上的差異。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「我再ven一次」影片爆紅　陸網氣炸反擊：台灣腔很滑稽
莫莉「輕生前助理」現身揭內幕！　餵貓還要「安撫她爸媽」完全沒
跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛
快訊／上班注意！　國3追撞塞爆
性商老師：眼神給出去、身體變成Ｘ型　影片超魔成台灣迷因
快訊／名人堂票選出爐！貝爾川甩開作弊醜聞陰影　與瓊斯同登殿堂
斑馬線「3條神秘白線」幹嘛用　交通部解答
0度線來了！　非常接近寒流
蕾菈離婚4月爆秘戀！　「深夜進YTR家」被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

性商老師：眼神給出去、身體變成Ｘ型　影片超魔成台灣迷因

陸兵科院前副院長王小鵬猝逝　專攻光電穩瞄與跟蹤技術

陸進入「十五五」時期　習近平：大力發展先進製造業

陸高一生帶手機進校竟被「停課1個月」　家長喊冤：未在課堂上玩

以球會友　榕台青年籃球邀請賽在福州登場

濟南下「暴雨梨花針」　居民驚呼：出門堆雪人要穿防彈衣

全家虐一人！12歲繼女「餵屎縫嘴」慘死　福建地獄後母死刑處決

雪後濟南雲霧潤蒸宛若仙境　遊客讚嘆：走進老舍筆下的水墨濟南

中國財政部連發貸款貼息政策　擴內需促投資

港府買到冒牌飲用水　前物流署長「銀紫荊星章」被撤回

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

大罷免亮票被判拘役55天！　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

性商老師：眼神給出去、身體變成Ｘ型　影片超魔成台灣迷因

陸兵科院前副院長王小鵬猝逝　專攻光電穩瞄與跟蹤技術

陸進入「十五五」時期　習近平：大力發展先進製造業

陸高一生帶手機進校竟被「停課1個月」　家長喊冤：未在課堂上玩

以球會友　榕台青年籃球邀請賽在福州登場

濟南下「暴雨梨花針」　居民驚呼：出門堆雪人要穿防彈衣

全家虐一人！12歲繼女「餵屎縫嘴」慘死　福建地獄後母死刑處決

雪後濟南雲霧潤蒸宛若仙境　遊客讚嘆：走進老舍筆下的水墨濟南

中國財政部連發貸款貼息政策　擴內需促投資

港府買到冒牌飲用水　前物流署長「銀紫荊星章」被撤回

TWICE志效愛戴23萬勞力士　招牌綠面錶絕配休閒穿搭

觀光署揭國旅房價「已下降6元」　Cheap酸爆：再貼4元可買茶葉蛋

今晚最冷探6℃　下波變天時間曝

道奇簽下塔克引爆反彈　MLB老闆們將力推「薪資上限」

高院院長高金枝　擬接司法院秘書長

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

美容集團險害命　女律師體驗「地獄級疼痛」差點往生

1月21日星座運勢／巨蟹、天蠍快樂談情說愛　水瓶事業旺興

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

大陸熱門新聞

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

「我的身體變成Ｘ型」　性學老師成台灣迷因

陸兵科院前副院長王小鵬猝逝

濟南下「暴雨梨花針」　居民：出門要穿防彈衣

「魔都」降六角形冰晶雪花 「雪後寒」將致道路結冰及凍雨殘留

陸進入「十五五」時期　習近平：大力發展先進製造業

陸高一生帶手機進校竟被「停課1個月」

陸2025人均存款53.99萬元 浙江人均存款逾80萬元

媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡

雪後濟南雲霧潤蒸「宛若仙境」

以球會友　榕台青年籃球邀請賽在福州登場

陸2對雙胞胎聯姻　網驚：全場分不清

香港前物流署長「銀紫荊星章」被撤回

她自嘲「63萬鑽石項鍊」現在900元都賣不掉

更多熱門

關鍵字：

周媛

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

美股開盤「道瓊下挫逾670點」！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面