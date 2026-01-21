陸副外長談「全球治理倡議」：決不允許家門口生戰、生亂

▲大陸外交部副部長孫衛東。（圖／翻攝自中國外交部）

大陸國家主席習近平於2025年9月在上合組織峰會上提出「全球治理倡議」，是象徵對世界治理難題提供的「中國方案」。大陸外交部副部長孫衛東昨（19）日表示，該倡議已獲150多個國家支持，「面對更加突出的全球性挑戰，中方願同各方攜手努力，共同推動全球治理倡議走深走實。」

孫衛東指出，中國是聯合國安理會常任理事國和負責任的大國，堅定踐行真正的多邊主義，積極推動全球治理改革完善，值得警惕的是，「個別國家領導人公然挑戰二戰後國際秩序，企圖復活軍國主義，這必將遭到愛好和平的正義力量的堅決反對。」

孫衛東強調，我們將同有關國家一道，推動構建安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式，「絕不容許任何力量破壞地區的和平穩定，絕不允許家門口生戰、生亂。我們將同有關國家加強反恐、反干涉、反制裁合作，共同守護國際和平與安寧。」

孫衛東認為，一段時間以來，霸權主義、叢林法則肆意橫行，嚴重衝擊國際秩序，軍國主義陰魂不散，威脅地區的穩定和安全，保護主義、「脫鈎斷鏈」明顯抬頭，擾亂正常的經貿秩序。

孫衛東強調，國與國的關係要通過制度規則來規範，而不能任由個別國家恃強凌弱，大國尤其要帶頭講法治、守規則，「世界越是變亂交織，越要維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，大力弘揚國際法治精神，增強多邊機構的權威性、有效性，反對弱肉強食的叢林法則，抵制武力脅迫等霸凌行徑。」