批示威遊行出現致命武器！　林鄭月娥：不成立獨立調查委員會

▲林鄭月娥今出席行前記者會。（圖／翻攝臉書香港電台視像新聞 ）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港市民25日發起「荃葵青大遊行」，期間不僅爆發嚴重警民衝突，甚至還有港警在對空開槍，引發爭議。香港特首林鄭月娥今早出席記者會時，對成立獨立調查委員會一事表示不認同，並且強調，政府對暴力零容忍，警方將會嚴肅跟進、一視同仁。

林鄭月娥表示，暴力不能解決問題，更不能美化、合理化，政府不會採取以暴治暴的，而是採取法治手段來制止，讓社會恢復秩序和平靜，以便展開對話、處理深層面的問題。她強調，「政府對暴力零容忍，不分政見、背景和顏色，政府和警方也會跟進7.21元朗事件，至今已有4人因此提堂被控，希望各界能支持打擊暴力工作。」

▲香港荃葵青遊行。（圖／路透）

據悉，《環球時報》曾指出，香港民陣18所日發起的「818維園大集合」雖然有出現零星的違法活動，但沒有出現很嚴重的襲警行為，顯示出香港暴力已漸漸退潮。不過，這幾天的示威遊行卻又再度加劇，讓林鄭月娥無奈表示，對於一刻平靜消失感到非常可惜。

此外，林鄭月娥24日首度邀請各界人士，商討建立對話平台，期間過半與會人士敦促回應「五大訴求」，但她卻未明確拒絕。據香港01報導，一名建制消息人士表示，據其了解，政府短期內都不可能回應民間五大訴求，「任何一項都不會」，尤其是成立獨立調查委員會，因為示威者肯定不會接受政府只回應1、2項訴求。

▲香港25日發起荃葵青遊行，6名港警晚間還一度拔槍。（圖／路透）

對此，林鄭月娥今日出席記者會表示，昨日出席一場民間自發對話，在場主要是較年輕朋友，出席者不約而同提出5大訴求，自己則解釋政府立場。她強調，不成立獨立調查委員會並不是因為部分警隊人士抗拒而不成立，而是政府一貫立場認為已有獨立的監警會來審視整件事，認為另行獨立調查警務工作並不合適，因此政府不認同。

林鄭月娥提到，政府目前很有誠意地抓住機遇、展開對話，也有信心可自行處理社會紛爭，而自行處理的最佳基礎是法治基礎，「我們有責任為盡快止暴制亂，去用香港法治手段，包括我們的法律，但一定會依法辦事，大家可以放心。」