男友傳情話：我好想你！女孩一看「3關鍵字」氣炸秒抓偷吃證據　網讚厲害

▲女孩打開訊息一看，立刻察覺男友劈腿。（左圖／CFP，右圖／pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

相信許多人都不會容許自己的另一半在感情中出軌，不過香港一名渣男卻偷吃忘擦嘴，還讓證據落入正宮女友手中。有網友爆料自己女性朋友的出事對話，內容顯示男方向女孩說「下班啦！我好想你」等情話，不過眼尖的女孩看到「3個關鍵字」後立刻察覺男方偷吃事實，隨即飆罵髒話並揚言分手，讓一票網友直呼「太厲害了！」

▼女孩看到關鍵字果斷放生渣男。（圖／翻攝自香港網友臉書）

這名網友在自己的臉書上表示，「我要分享我一個女性朋友抓到她男友一腳踏兩船的故事，當時男生與小三同時下班，小三傳給男生說『下班啦寶寶，我好想你』，沒想到這個男生貪圖方便，就直接把這兩句話轉傳給正宮女友，但是男生萬萬沒想到，上面3個字已經出賣他，兄弟啊，我看這連愛因斯坦都幫不了你了。」

從原PO附上的圖片可見，男生轉傳訊息的當下，通訊軟體WhatsApp也在訊息上標註「已轉寄」3個字，這讓女孩立刻驚覺事情不對，因為「已轉寄」代表男友是從其他地方得到這些訊息後，才有機會傳給她，讓她氣得破口大罵，「分手啦！X你老X！」原PO說，女孩的反應太快，讓男生連訊息都來不及刪就完全洩露了出軌秘密。

▼WhatsApp會在用戶轉寄訊息時，以標籤標示「已轉寄」。（圖／翻攝自香港網友臉書）

不少網友看完後紛紛稱讚女生好眼力，「這太厲害了，我一開始看還不知道發生什麼事」、「妳放生渣男的話，男生就可以認真跟小三玩了」、「好誇張，現實生活中竟然有這麼笨的人」、「不夠聰明還跟人家學偷吃」。這則貼文很快就得到近千次的分享以及1500個讚，原PO也說，女孩目前已經封鎖男生，打算重新過好自己的生活。

▼原PO透露，情侶最終走向分手結局。（示意圖／記者李毓康攝）