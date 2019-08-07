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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名男子近日報警說，自己想進去家門，可是門的鎖竟然換了，隨後老婆淡定打開門，一言不發就說要出去，讓他懷疑事情不單純，只好請警方到現場一同揭發老婆鬼鬼祟祟的秘密。沒想到員警進去人妻臥房後，果真在床底下發現一名男人，對方也彆扭坦承是人妻的偷情對象，讓場面相當尷尬，報警的丈夫則說，會做好離婚打算。

▼床板一掀開，果然看見一個體型不小的男人藏在底下。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼床板一掀開，果然看見一個體型不小的男人藏在底下。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，事發在杭州市，當地派出所近日接到一通報案電話，內容是一名人夫懷疑妻子出軌，所以希望員警到場協助。報警的丈夫表示，「我想進去家門，卻發現門打不開，所以我就在門口等著，沒想到老婆打開門就說要走。」因為妻子詭異的舉動，讓他懷疑家裡藏了人，但妻子什麼話都沒說，只是強裝鎮定。

▼機智的丈夫懷疑案情不單純，所以要求員警一同到場抓猴。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼床板一掀開，果然看見一個體型不小的男人藏在底下。（圖／翻攝自看看新聞）

影像顯示，員警到場後，便遵循丈夫的指示進去人妻的臥房，隨後把床墊掀開再抬起床板，果然看見底下藏著一個穿著白衣的男人，只好立刻要對方起身並搜查證件。丈夫表示，「這個人之前和我老婆在一起幹活（工作），之後就改行了，雖然沒有和我老婆一塊了，但我就怕他做這種事情（偷情）。」

報案男子也說，他和老婆已經結婚20多年了，有2個小孩，大的19歲，小的15歲，雖然夫妻間的婚姻關係不太好，不過還是一直維持著，平時並不住在一起；「其實我很早就發現老婆不對勁，沒想到事發當天歪打正著。我不會打他（小王），因為打人解決不了問題的。」

▼人妻丈夫一回來，小王緊張地衝到床下躲藏。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼床板一掀開，果然看見一個體型不小的男人藏在底下。（圖／翻攝自看看新聞）

員警事後把3個人都帶到派出所調查，還讓夫妻倆單獨聊了一下，不過報警男子說，他們最終決定選擇離婚，具體事宜會再私下協商。網友看完後紛紛留言回應，「先做一下親子鑑定比較穩妥吧」、「丈夫真機智和理智」、「藏那裡也太笨」、「老婆送出了情人節的驚喜禮物」、「人妻有臉出軌，沒臉出來見人了」、「夫妻不同住，這種事情就很容易發生啊」、「孩子都大了，關係不好就離吧」。

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