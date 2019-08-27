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林鄭不排除用緊急法　邱騰華：考慮任何手段恢復秩序...盼國際能體諒

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▲▼香港,荃葵青遊行。（圖／路透）

▲香港抗爭不斷。（圖／路透）

 記者邱茀濱／綜合報導

香港特首林鄭月娥27日上午召開記者會時，對成立獨立調查委員會一事表示不認同，也不排除動用《緊急情況規例條例》的可能。此外，香港商務及經濟發展局局長邱騰華也指出，「政府會考慮任何可行手段恢復社會秩序，相信國際社會能體諒。」

據《香港01》報導，邱騰華稱，香港市民的立場絕大部分都期盼能停止暴力衝突，以恢復社會秩序，因此政府會按照一國兩制、香港法律、政府及市民的共同意願，考慮以任何可行手段來處理。

▲批示威遊行出現致命武器！　林鄭月娥：不成立獨立調查委員會（圖／翻攝臉書香港電台視像新聞 ）

▲林鄭月娥稱不成立獨立調查委員會（圖／翻攝臉書香港電台視像新聞 ）

至於被問及動用《緊急情況規例條例》後，是否會影響的經商環境及貿易地位時，邱騰華指出，全球任何政府在面臨類似局面時都會採取不同手法，他相信可以獲得國際社會的體諒；若無和平穩定的環境，任何經濟活動都會受到負面影響。

對於政府不排除動用《緊急情況規例條例》，法政匯思成員、大律師楊嘉瑋直言，此條文非常廣泛，沒有列出「日落條款」，或導致濫用，難以保障人權，其中包含限制通訊、刊物、檢查處所，如限制頭盔進口等。雖然條例列出14條條文，但他形容政府引用法例是「接近無限權力」。

此外，民主派議員郭家麒也指出，若林鄭月娥動用《緊急情況規例條例》的話，意味她或特區政府完全喪失管治權力，情況將更亂，市民財產可能被充公，公司被迫關門，政府也可禁止醫生救治受傷示威者，情況等於「戰爭狀態」。郭家麒又稱，若林鄭不理會5大訴求，動用條例的話，只會如她早前所言令香港「玉石俱焚、萬劫不復」。

▲▼ 七一遊行,反送中,香港,香港立法會。（圖／路透社）

▲香港抗爭不斷。（圖／路透社）

被稱為「香江第一才子」的陶傑也在臉書上說，有人提出，林鄭能引用殖民地時代留下的《緊急情況規例條例》，就能不必借助解放軍而在所謂高度自治的框架內「止暴制亂」。

陶傑表示，「為杜絕『暴動』資訊交流文宣擴散，維護警察士氣，特府當然須同時封鎖網站、社交媒體包括Facebook，這樣做，西方文明社會是否視之為特首林鄭月娥本人結束『一國兩制』？又會有何後果，外資會否撤出香港？自然是另一個非常有趣而超級巨大的懸念。」  

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關鍵字：香港,反送中,逃犯條例,林鄭月娥,緊急情況規例條例,粵港澳要聞

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