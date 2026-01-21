國共智庫論壇將登場？　國台辦未否認：有新情況將即時發布

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

停擺多年的國共論壇，先前傳出將在北京復辦，並由國民黨副主席蕭旭岑率團參加，被視為替主席鄭麗文與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」鋪路。大陸國台辦發言人彭慶恩今（21）日表示，願與國民黨加強交流交往，保持良性互動；至於何時舉辦國共智庫交流論壇，他稱，「如果有新的情況，我們將即時發布」。

對於媒體關切「國共論壇」舉行時間，鄭麗文昨（20）日於拜會前總統馬英九後表示，希望在兩岸兵凶戰危、全世界都高度關注兩岸關係的時候，國民黨要負起這個歷史重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸關係融冰，紓解台海緊繃的情勢，至於「第一次智庫交流論壇」活動在確定後，國民黨會在第一時間召開記者會向外公布。

大陸國台辦發言人彭慶恩今日於例行記者會上表示，「我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞」，「你關心的問題，如果有新的情況，我們將即時發布」。

國共論壇在2006年首度舉辦，由時任國民黨主席連戰與中共中央總書記胡錦濤會晤後促成，成為國共之間的制度化溝通機制。經過多年舉辦，論壇議題逐步延伸至經貿、觀光、農業、教育及地方政府合作等領域。受到兩岸關係氛圍等因素影響，國共論壇在2016年舉辦之後陷入停擺。

▼第九屆（2013年）國共論壇。（資料照／國民黨提供）