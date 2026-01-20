　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「魔都」降六角形冰晶雪花　「雪後寒」將致道路結冰及凍雨殘留

▲受寒潮影響，上海市降下2026年第一場雪。（圖／翻攝上海市天氣微博）

▲受寒潮影響，上海市降下2026年第一場雪。（圖／翻攝上海市天氣微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

2026年1月20日清晨，受寒潮影響下的上海出現零星降雪，民眾在徐家匯等市區及多個郊區可見六角形冰晶雪花，讓部分民眾又驚又喜，紛紛在社群媒體分享貼文。大陸氣象單位指出，降雪結束後氣溫仍將下探，「雪後寒」恐導致道路結冰與凍雨殘留，影響可能持續數日，需留意早晚路況，慎防滑倒事故。

▲受寒潮影響，上海市降下2026年第一場雪。（圖／翻攝上海市天氣微博）

《澎湃新聞》報導，2026年1月20日清晨，上海多個郊區，以及市區如徐家匯站都出現了零星小雪。不少上海網友在社交媒體曬出了自己「肉眼可見」的雪。

翻開近25年的氣象資訊，上海雖非每年都有積雪，但降雪並不罕見，累計下雪天數達110天，不過多數情況為落地即化。25年間僅10年出現積雪，年均積雪日約3.8天，積雪深度多為三、四公分，能稱為「大雪」的情況相當少見。

▲受寒潮影響，上海市降下2026年第一場雪。（圖／翻攝上海市天氣微博）

至於從地理及氣象環境分析，上海因位置及海洋性氣候影響，底層氣溫偏高，不利於大雪形成與積雪留存，降水型態也較為複雜，常出現高空降雪、地面轉為雨或雨夾雪的情況。本輪寒潮中，上海罕見降雪，讓不少民眾直觀感受到冷空氣強度。

▲受寒潮影響，上海市降下2026年第一場雪。（圖／翻攝上海市天氣微博）

據悉，大陸全國各地17日至20日，中東部地區經歷範圍廣、型態複雜的雨雪過程，黃淮、江淮至江漢一帶變化最為集中，部分地區在雨、雨夾雪、凍雨與降雪之間反覆轉換，凍雨風險高於暴雪。

大陸氣象單位也提醒，雨水落地結冰恐造成道路與設施覆冰，增加交通與能源設施受影響的風險。預估寒潮將持續南下，部分地區在降雪結束後氣溫仍會進一步下降，本輪寒潮雖將於21日前後減弱，但東部部分地區低溫情況可能延續至25日左右。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台男轉機被抓走　外交部：已於1/17抵台
「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下
女遭性侵撂人私刑！逼脫衣戴項圈圍毆　靈骨塔外爬
不只是價格高！「國旅為何沒落」苦苓曝原因很簡單：怎麼可能再來
獨／40歲才求子成功「蔥油餅夫妻慘死兒手下」！每月拿4萬
新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸
機師揪玩墾丁3天2夜...越線「侵犯2女」
獨／天母名店熄燈　結束10年營業時光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「魔都」降六角形冰晶雪花　「雪後寒」將致道路結冰及凍雨殘留

DeepSeek梁文鋒後　MiniMax閆俊傑受邀李強面前發言

陸民企發源地溫州GDP也破兆　擠升中國第28座「兆元」城市

溫州「神仙企業」連續10年春節放35天假　返回上工再發2.2萬紅包

陸AI前50強出爐！　寒武紀領銜...7家晶片製造商擠入前10

金價飆漲！楊洋代言黃金品牌吸粉「狂掃貨」　富婆粉絲狂曬清單　

竹子「鑽破」鋼鐵路燈拔高6公尺爆紅

陸紀錄片《重返狼群》累積28億點閱率　10年後重返再次翻紅

海底撈2025業績陷疲軟　「靈魂人物」創辦人張勇回第一線任CEO挽頹勢

推動2026大陸經濟　官方：「以舊換新」政策繼續實施

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

「魔都」降六角形冰晶雪花　「雪後寒」將致道路結冰及凍雨殘留

DeepSeek梁文鋒後　MiniMax閆俊傑受邀李強面前發言

陸民企發源地溫州GDP也破兆　擠升中國第28座「兆元」城市

溫州「神仙企業」連續10年春節放35天假　返回上工再發2.2萬紅包

陸AI前50強出爐！　寒武紀領銜...7家晶片製造商擠入前10

金價飆漲！楊洋代言黃金品牌吸粉「狂掃貨」　富婆粉絲狂曬清單　

竹子「鑽破」鋼鐵路燈拔高6公尺爆紅

陸紀錄片《重返狼群》累積28億點閱率　10年後重返再次翻紅

海底撈2025業績陷疲軟　「靈魂人物」創辦人張勇回第一線任CEO挽頹勢

推動2026大陸經濟　官方：「以舊換新」政策繼續實施

野生張菲「街頭騎重機」影片瘋傳！疑本人現身Threads認：就是我

川普嗆奪格陵蘭！加拿大擬「與北約共同軍演」　NORAD軍機已進駐

後藤點出邦力多最大優勢　悍將洋將戰力大補強盼成「甜蜜煩惱」　

警告歐盟勿報復「格陵蘭關稅」！　美財長：維京群島也是買來的

福特推「暗黑野馬跑車」性能再升級！機械增壓上身鎖定賽道玩家

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

處理廢棄物落實申報　花蓮縣府重申違規重罰再移送法辦

搶匪踢鐵板！田徑女街頭自拍被奪手機　瞬間神速追回：惹錯人了

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

大陸熱門新聞

溫州「神仙企業」連續10年春節放35天假 返回上工再發2.2萬紅包

楊洋代言黃金品牌　富婆粉絲狂曬清單　

陸2對雙胞胎聯姻　網驚：全場分不清

竹子「鑽破」鋼鐵路燈拔高6公尺爆紅

13歲少年泡澡突昏迷！送醫竟是腦出血

她自嘲「63萬鑽石項鍊」現在900元都賣不掉

陸AI前50強出爐！ 寒武紀領銜...7家晶片製造商擠入前10

「腦內植晶片」舉報信牽出離奇案件 「精神分裂」者意外揭犯案真兇

陸紀錄片《重返狼群》10年重返翻紅

海底撈2025業績陷疲軟 「靈魂人物」創辦人張勇回第一線任CEO挽頹勢

「破銅爛鐵」翻身！銅與金銀齊漲　

包頭稀土鋼體廠爆炸升起「蘑菇雲」

陸民企發源地溫州GDP也破兆 擠升中國第28座「兆元」城市

推動2026大陸經濟　官方：「以舊換新」政策繼續實施

更多熱門

相關新聞

快訊／7縣市低溫特報　越晚越冷下探10度

快訊／7縣市低溫特報　越晚越冷下探10度

中央氣象署今（20日）上午10時44分針對7縣市發布低溫特報，今強烈大陸冷氣團南下，明（21日）至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今傍晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。

北台灣「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下

北台灣「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下

入夜北台灣防較大雨勢　後天起低溫下探8度

入夜北台灣防較大雨勢　後天起低溫下探8度

冷氣團接近寒流等級　天氣粉專：冷得很有感

冷氣團接近寒流等級　天氣粉專：冷得很有感

河南迎今冬最強風雪！

河南迎今冬最強風雪！

關鍵字：

上海寒潮降雪結冰天氣

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面