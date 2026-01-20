「魔都」降六角形冰晶雪花　「雪後寒」將致道路結冰及凍雨殘留

▲受寒潮影響，上海市降下2026年第一場雪。（圖／翻攝上海市天氣微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

2026年1月20日清晨，受寒潮影響下的上海出現零星降雪，民眾在徐家匯等市區及多個郊區可見六角形冰晶雪花，讓部分民眾又驚又喜，紛紛在社群媒體分享貼文。大陸氣象單位指出，降雪結束後氣溫仍將下探，「雪後寒」恐導致道路結冰與凍雨殘留，影響可能持續數日，需留意早晚路況，慎防滑倒事故。

《澎湃新聞》報導，2026年1月20日清晨，上海多個郊區，以及市區如徐家匯站都出現了零星小雪。不少上海網友在社交媒體曬出了自己「肉眼可見」的雪。

翻開近25年的氣象資訊，上海雖非每年都有積雪，但降雪並不罕見，累計下雪天數達110天，不過多數情況為落地即化。25年間僅10年出現積雪，年均積雪日約3.8天，積雪深度多為三、四公分，能稱為「大雪」的情況相當少見。

至於從地理及氣象環境分析，上海因位置及海洋性氣候影響，底層氣溫偏高，不利於大雪形成與積雪留存，降水型態也較為複雜，常出現高空降雪、地面轉為雨或雨夾雪的情況。本輪寒潮中，上海罕見降雪，讓不少民眾直觀感受到冷空氣強度。

據悉，大陸全國各地17日至20日，中東部地區經歷範圍廣、型態複雜的雨雪過程，黃淮、江淮至江漢一帶變化最為集中，部分地區在雨、雨夾雪、凍雨與降雪之間反覆轉換，凍雨風險高於暴雪。

大陸氣象單位也提醒，雨水落地結冰恐造成道路與設施覆冰，增加交通與能源設施受影響的風險。預估寒潮將持續南下，部分地區在降雪結束後氣溫仍會進一步下降，本輪寒潮雖將於21日前後減弱，但東部部分地區低溫情況可能延續至25日左右。