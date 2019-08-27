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《環時》觀察香港2個多月！　揭秘抗爭背後「示威者如何串謀」

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▲▼香港多地警民衝突,警方釋放催淚彈。（圖／路透社）

▲《環時》揭秘報導。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸官媒《環球時報》27日「揭秘」報導，香港示威者的「野貓式」活動看似沒有章法，但「經過記者兩個多月的採訪及觀察發現，他們的活動有著極其嚴密的組織性；所謂一切行動都是『市民自發』，正如他們手持棍棒、燃燒彈等武器卻硬說『手無寸鐵』一樣，假得不能再假。」

這篇由2名《環時》記者署名的報導，稱香港持續不斷的反送中抗爭，最後演變成多場暴力衝突，有知情人士透露，示威者透過社交網路平台（Telegram）聯絡策劃，接著利用香港網路（連登）論壇進行煽動召集，最後在社交網路上（Facebook）宣傳展示。

▲▼香港反送中示威，警方用催淚彈驅趕。（圖／路透社）

文中舉例，「Scott Scout認證哨兵信息主頻道」是香港示威者的一個Telegram群組，在任何一次暴力活動中，這一群組都會有人給示威者通風報信，「頻率是以分鐘為單位」；另有網路群組在每次暴力示威前就早早公布頭盔、藥水等物資的收發地點，並提供清楚的撤退路線，「訊息細緻到『可接載人數』」。

此外，報導援引了一份沒有標明出處的PDF文檔，長達41頁的內容都在解析暴力示威的策略，其中包含提醒「出門準備一部可以犧牲的電話，到衝擊警察的陣型、撤退方式等都有全面闡述」，例如指導示威者如何使用「灌救法」、「缺氧法」等方式應對催淚彈，「內容細緻到溶液的配比是多少」，連港警25日才首度出現的水炮車，都清楚寫在上面，就像「一直有『高人』在總結經驗」。

▲▼香港,反送中,逃犯條例,罷工。（圖／路透）

報導還稱，示威者並不擔心攻擊警察會造成輿論上的被動，正是因為「獨媒」幫忙洗白善後，不僅歪曲報導進行煽動炒作，還充當激進示威者的「情報員」，在「Telegram群組中為暴力分子通風報信。」

「沒有大台」，這是香港示威者一直掛在嘴邊的說法，意思是他們的行動沒有統一的策劃與指揮者。不過，香港資深大律師湯家驊在文內指出，「我覺得『沒有大台』不是真的，示威者背後一定有人提供資源。他們表面看起來很分散，但其實組織性非常強，並且很懂得如何利用民眾的情緒、不理智的行為。」

▲▼環時揭秘報導。（圖／翻攝環球網截圖）

▲《環時》揭秘報導。（圖／翻攝環球網截圖）

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