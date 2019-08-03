和爸爸玩「飛高高」！3歲女兒慘遭「天花板吊扇」削頭皮炸血…顱骨碎裂命危

▲頭頂旋轉的吊扇成為女童的惡夢。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名爸爸近日和3歲女兒玩「飛高高」，想聽見自己心愛寶貝開心的笑聲，不料身高178的他在拋出的那一刻，天花板正旋轉的吊扇當場將女兒的頭皮削掉，鮮血也瞬間噴濺出來。醫生表示，女童顱骨粉碎性骨折一度出現命危情況，好在及時送醫搶救，才挽回一條小小生命。

綜合陸媒報導，恐怖意外發生在廣東省珠海市，曾姓爸爸上（7）月29日晚間和3歲女兒玩「飛高高」遊戲，不過身高178的他沒有意識到自己本身站的位置比較高，孩子被拋起的位置也已經很接近天花板，結果玩得正起勁時，頭頂旋轉的吊扇葉片當場從孩子的頭上削過，女童原先歡樂的笑聲瞬間止住，反倒成為淒厲的哭喊聲，鮮血也立刻從頭頂噴濺湧出。

▼女童頭皮被天花板吊扇削掉，當場血流如注。（示意圖／翻攝自微博）

嚇壞的爸爸趕快抱著女兒往附近的診所就診，但醫師說孩子情況太嚴重，只能盡快轉上級醫院治療，最終才在珠海市中西醫結合醫院做了清創和骨傷整復術。主治醫生表示，女童顱骨出現粉碎性骨折及硬腦膜下血腫，情況相當危急，如果再晚一點，可能就會喪命；好在經過手術後，已將女童碎裂頭骨逐塊嵌回原位，目前暫時沒發現任何神經功能的損傷。

▼飛高高是許多小朋友喜歡的遊戲。（圖／翻攝自微博）

看著女兒頭上怵目驚心的傷口，曾爸爸後悔不已，因為他從沒想過簡單的「飛高高」遊戲會害孩子受到重傷。醫師最後提醒，「飛高高」其實是危險至極的遊戲，當家長將孩子拋向空中，在重力的作用下，孩子的下降速度會明顯增加，此時，家長用手接住孩子必然會增加夾持抱住的力量，這樣就容易導致因外力過大而損傷孩子脊椎骨甚至臟器的形況。

網友看完後驚恐地說，「小時候都會想像這種畫面，沒想到現實生活中真的上演了…」、「這爸爸也太粗心，都沒看到吊扇嗎？」、「好可怕的畫面啊」、「完全是恐怖片場景」、「看完心好痛，女兒年紀還這麼小」、「我以後不敢再抱孩子這樣玩了」、「傻眼，以前被拋過也沒這樣啊，這明顯是爸爸的錯吧」。