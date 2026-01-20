　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸高一生帶手機進校竟被「停課1個月」　家長喊冤：未在課堂上玩

▲▼手機。（圖／CFP）

▲宋先生表示，不只一位學生因手機被停課。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

陝西柞水中學近日爆出學生因在宿舍放置手機遭停課一個月，引發家長質疑處分過重。15歲女學生小宋因違反校規，被要求停課在家至2月7日，家長多次向校方請求提前復課未果，直言「可以處罰，但一停就是一個月，對孩子學業影響太大」。

據《紅星新聞》報導，小宋於2025年9月入讀柞水中學，因住家距學校約30分鐘車程，平日住校。2025年12月17日，她被宿舍管理員查出在宿舍內放置手機，校方隨即通知家長將學生接回。依學校規定，凡被查出在校攜帶手機者，一律停課一個月。

▲陝西省柞水中學。（圖／翻攝自微博）

▲陝西省柞水中學。（圖／翻攝自微博）

小宋的父親宋先生表示，孩子自1月7日正式停課至今已在家12天，他與孩子都十分焦急。宋先生透露，自己與妻子離異，孩子由他扶養，因工作地點在西安，才替孩子準備手機，方便週末聯絡與轉帳生活費，並非放任孩子在校使用。他強調，學校批評教育、勞動處分或書面保證都能接受，但長時間停課「實在太耽誤學習」。

小宋受訪時則說，過去她曾多次將手機暫放在班主任處，但後來老師不再代收，只能暫存校外商店。此次事發前，她原本想將手機交給其他老師保管未果，才在週日晚間將手機帶回宿舍，且當晚已關機，直到週二才被宿管發現。由於班主任當時出差，處分延至今年1月7日才正式執行。

宋先生指出，政教處曾告知，與女兒同批因帶手機受處分的學生原有9人，但目前疑似已有40多名學生因相同理由停課，涵蓋高一至高三。他也聽聞，已有其他家長打算向教育局申訴。

▲宋先生與老師的聊天紀錄。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸高一生帶手機進校竟被「停課1個月」。（圖／翻攝自微博）

▲宋先生與老師的聊天紀錄。（圖／翻攝自微博）

校方則回應，停課一個月屬於既定校規，開學時已多次強調禁止攜帶手機進校，相關處分依政教處決定執行。年級組長也表示，若學生非首次違規，處分自然不同。

柞水縣教育局受訪時表示，學校訂有明確規章制度，家長理應知情，學生既然違規，就必須承擔相應後果。該名人員也坦言，校規未必「完全正確」，但具有一定管理合理性，後續若家長持續反映，將交由相關股室進一步了解處理。

報導指出，截至發稿前，當地教育局尚未回覆是否確有數十名學生因帶手機遭停課一個月，校方對相關人數說法亦未進一步說明，事件後續仍有待釐清。

01/18 全台詐欺最新數據

