　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／速食店內玩手機邊充電！13歲男突「殭屍般坐直」狂抽搐…3秒後慘死顧客眼前

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

大陸一間速食店內近日傳出恐怖命案，一名13歲男孩在享用餐點時，一邊玩著手機一邊讓手機充電，不料過沒多久，他的身體突然像殭屍般立直，只能瘋狂地在座位上抽搐抖動，最終側身倒下，慘死在所有顧客面前。醫師指出，男孩的身上有觸電跡象，這也讓家屬不禁質疑，是店家的插座漏電才導致悲劇發生。

▼男孩不幸在速食店內觸電喪命。（圖／翻攝自微博）

▲▼男孩不幸在速食店內觸電喪命。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在南昌市青山路一間速食店，穿著亮綠色衣服、帶著眼鏡的13歲男孩16日到店內用餐。影像可見，當時男孩用雙手持著手機把玩，同時讓手機利用右側的插座充電；沒想到就在他往椅背靠去時，身體猛然僵直如殭屍一般，全身不斷抽搐，頭也大力地前後搖擺，在短短不到3秒的時間倒臥在坐椅上，畫面相當恐怖。

▼男孩邊玩手機邊充電。（圖／翻攝自微博）

▲▼男孩不幸在速食店內觸電喪命。（圖／翻攝自微博）

坐在男孩後方的女子見狀顯然嚇到了，就在她回神之際，一旁穿著藍衣的民眾趕緊向前查看，並且將男孩送醫搶救。不幸的是，醫師搶救2小時後男孩仍宣告身亡；院方在死亡證明上寫著死因為休克，不過醫師告訴死者姊姊說，男孩身上有觸電跡象，這也讓家屬開始懷疑，速食店的插座是奪命關鍵。

男孩的姊姊說，弟弟拿著的華為手機仍然是正常的，充電線雖然不是原廠的，不過也沒有燒壞的痕跡，她在事後使用時，手機和充電線都依舊沒有問題，因此把問題矛頭指向店家。據悉，速食店的插座目前已經用透明膠帶封住了，不過餐廳負責人至今尚未露面回應。

▼男孩倒下的瞬間，周遭大人和小朋友都嚇壞了。（圖／翻攝自微博）

▲▼男孩不幸在速食店內觸電喪命。（圖／翻攝自微博）

網友看完男孩觸電慘死的畫面後紛紛留言，「充電的時候還是別玩手機比較保險」、「能正常使用不代表不漏電，充電器品質差也有可能是真兇」、「我覺得店家滿無辜的」、「好嚇人哦…那些客人應該都慌了」、「危險無處不在」、「覺得是線的問題」、「店家也要一起負責了」。

ET快訊
速食店玩手機邊充電！13歲男突「殭屍坐直」抽搐..3秒後慘死
自爆遭國家機器裝追蹤器監控　韓國瑜展開反擊決定告「這個人」
桃園少女在校內「四腳獸」被抓包！繼父嘆：她還抓弟弟去撞牆

關鍵字：速食店,手機,充電,觸電,殭屍,慘死,抽搐,充電線,插座

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

正妹屍體詭失蹤！他揭「冥婚」暗黑產業鏈：鮮屍可值70萬…多女遭殘殺下嫁

男友傳情話：我好想你！女孩一看「3關鍵字」氣炸秒抓偷吃證據　網讚厲害

影／8歲吃貨女童胖到65kg…1年來狂喊肚痛！醫檢查竟是「媽幫夾菜+飯吹涼」惹禍

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

影／吹整晚冷氣「以為感冒」！19歲女大生隔天急診「心跳停止」…醫揭危險關鍵

影／和爸爸玩「飛高高」！3歲女兒慘遭「天花板吊扇」削頭皮炸血…顱骨碎裂命危

月事才剛來！18歲少女腹部劇痛檢查「下秒直接產出男嬰」…醫傻眼曝真相

影／遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

影／情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」畫面超母湯…高清照瘋傳網羞炸

影／騎單車過馬路！5歲妹「遭2次重輾」慘死貨車輪下…哥目睹「歪曲四肢」哭崩

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

反修例持續引動盪　香港議員：十一國慶是中央死線

「反送中注定成不了事」　蔡正元6點質疑：香港沒造反本錢

影／將軍澳「連儂牆」砍人兇手遭逮　女記者ICU與死神搏鬥

影／鬼月單獨住酒店！他一進房驚見床底「詭異繡花鞋」嚇壞：只剩一隻…

示威者鋼珠彈射港警門牙碎成4塊　黃家倫：我要堅持到最後一刻

匯聚「海陸空」交通優勢！　上海自貿臨港新片區今正式揭牌

31歲OL錯愛人夫！慘遭掐死焚屍3天「什麼都沒留下」　兇手認同時劈4女

赴陸倡「認識對日抗戰史」　退將鄭旗生：因為台灣不講了

影／速食店內玩手機邊充電！13歲男突「殭屍般坐直」狂抽搐…3秒後慘死顧客眼前

英領館港人「深圳開會失蹤」　爆遭行政拘留！最後訊息曝：正在過境…

木村光希PO出清涼比基尼照！緊實曲線配電眼　網暴動：爸爸會生氣

LINE攜手兒福推首組公益貼圖　一次擁有白爛貓、法鬥皮古、ㄇㄚˊ幾兔貼圖

柴柴用電風扇吹咖稱「瞄準第三隻眼」　網笑：這樣比較涼

美淫商「死前2日」轉移5.78億美元財產　受害人求償難度增

吃美食配籌碼！高級音樂餐廳2F藏職業大賭場　德州撲克打很爽

中職二軍／朱益生首先發慘失5分吞敗　猿15比3勝悍將

6成1上班族自認曾遭職場歧視　年紀、外貌歧視最常見

自爆車子被裝追蹤器　黃創夏酸韓國瑜：下一次，腦帶被植入晶片

一年不剪腳指甲遭真菌感染恐怖變形　醫生崩潰狂剪20分才停

反修例持續引動盪　香港議員：十一國慶是中央死線

1年未剪！受感染趾甲竟成「樹皮」 食趾遭過長拇趾甲掩埋...醫驚呆

大陸熱門新聞

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘..

28歲護士整形「鼻眼滲血」慘死..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

速食店玩手機邊充電！他當場觸電..

未告知不加香菜「又拒買」！奧客..

2女童睡夢中遭親生母「刀砍身亡..

男在香港連儂牆旁砍人！3男女重..

美售台66架F-16　中國外交..

房東跟前妻吵架砍人　2女1男童..

機車男「S型」耍帥 下一秒撞麥..

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

7歲童遊玩回來高燒14天.....

美售我F-16V　國台辦批台繳..

更多熱門

相關新聞

Line也能找停車位！竹市埋設1130顆地磁感應

新竹市政府與遠傳電信合作，透過「Parking GO」智慧戶外停車資訊系統，於竹市停車周轉率高之路段埋設1130顆地磁感應設備，包括新莊車站、馬偕醫院、市政府與巨城購物中心等，本月22日起只要用Line好友搜尋「@Parking-GO」，就可迅速掌握該路段的剩餘路邊停車位置。

身體猛抽搐30年！竟是10公分寄生蟲腦內亂竄

手機忘超商被偷！她調監視器真相超鬧

手機不見了！警籲「一招」尋回機會大

從香港進入中國旅客　被要求檢查手機相簿

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟佔過半

他上女廁門後傳恩愛聲！1句對話讓他沉默了

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面