影／速食店內玩手機邊充電！13歲男突「殭屍般坐直」狂抽搐…3秒後慘死顧客眼前

記者朱世凱／綜合報導

大陸一間速食店內近日傳出恐怖命案，一名13歲男孩在享用餐點時，一邊玩著手機一邊讓手機充電，不料過沒多久，他的身體突然像殭屍般立直，只能瘋狂地在座位上抽搐抖動，最終側身倒下，慘死在所有顧客面前。醫師指出，男孩的身上有觸電跡象，這也讓家屬不禁質疑，是店家的插座漏電才導致悲劇發生。

▼男孩不幸在速食店內觸電喪命。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在南昌市青山路一間速食店，穿著亮綠色衣服、帶著眼鏡的13歲男孩16日到店內用餐。影像可見，當時男孩用雙手持著手機把玩，同時讓手機利用右側的插座充電；沒想到就在他往椅背靠去時，身體猛然僵直如殭屍一般，全身不斷抽搐，頭也大力地前後搖擺，在短短不到3秒的時間倒臥在坐椅上，畫面相當恐怖。

▼男孩邊玩手機邊充電。（圖／翻攝自微博）

坐在男孩後方的女子見狀顯然嚇到了，就在她回神之際，一旁穿著藍衣的民眾趕緊向前查看，並且將男孩送醫搶救。不幸的是，醫師搶救2小時後男孩仍宣告身亡；院方在死亡證明上寫著死因為休克，不過醫師告訴死者姊姊說，男孩身上有觸電跡象，這也讓家屬開始懷疑，速食店的插座是奪命關鍵。

男孩的姊姊說，弟弟拿著的華為手機仍然是正常的，充電線雖然不是原廠的，不過也沒有燒壞的痕跡，她在事後使用時，手機和充電線都依舊沒有問題，因此把問題矛頭指向店家。據悉，速食店的插座目前已經用透明膠帶封住了，不過餐廳負責人至今尚未露面回應。

▼男孩倒下的瞬間，周遭大人和小朋友都嚇壞了。（圖／翻攝自微博）

網友看完男孩觸電慘死的畫面後紛紛留言，「充電的時候還是別玩手機比較保險」、「能正常使用不代表不漏電，充電器品質差也有可能是真兇」、「我覺得店家滿無辜的」、「好嚇人哦…那些客人應該都慌了」、「危險無處不在」、「覺得是線的問題」、「店家也要一起負責了」。