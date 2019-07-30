情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」畫面超母湯…高清照瘋傳網羞炸

▲情侶在列車車廂內失控做出害羞行為。（圖／翻攝自臉書社團on9仔女同盟會，下同）

記者朱世凱／綜合報導

有些情侶為了表達恩愛，常會在公眾場合親吻擁抱來放閃，不過香港論壇近日卻流傳一組照片和影片，畫面顯示一對男女在港鐵車廂內，因為按捺不住滿腔愛意，因此在眾目睽睽熱烈下激吻，男方隨後還伸出手左手「覆上山丘」，畫面相當火熱。不少網友看完後都直呼「世風日下！」

有網友近日將自己所見影像上傳到臉書社團「on9仔女同盟會」並嘲諷寫道，「香港土地嚴重不足，才會讓年輕人有需求時找不到解決的地方，促請政府正視這項問題！」從圖片可見，車廂內的乘客並不多，小情侶便不顧少數人的目光，開始在座位上激情纏綿，除了深情對望和親吻外，身穿黑衣的男孩還伸手碰觸對方「山丘」，讓對座乘客看得臉紅心跳。

這些影像很快就引起網友熱議，不少人留言回應，「這也太誇張，在地鐵可以這麼大膽？」、「現在的小孩好開放」、「為什麼不回家再做啊…」、「女生頭髮整個都亂了，看來很激動」、「情侶恩愛很正常，不過也是要看場合」、「我覺得這樣不行」、「好羨慕…」、「男生先右手再左手，詳細就不多說了」、「女生都沒反抗，不害臊嗎？」。

不過也有人說，「你這樣偷拍合法嗎？」、「人家做那檔事關你X事」、「這有什麼好拍啊？還上傳」、「原PO吃飽太閒了」、「跟土地問題沒關係好嗎？」、「家教出問題」、「女生形象都毀了」、「看過原圖，還是打碼比較好」、「感覺很像假的，是想紅嗎？」、「我不能接受我小孩這樣」。