大陸 大陸焦點 特派現場

媽媽躲起來騙她　陸女童哭著找人「當街休克」身亡

記者柯沛辰／綜合報導

中國湖南一名媽媽11日帶女兒出去玩，臨別時要把孩子送回前夫家，擔心女兒捨不得自己，便躲起來不讓孩子找到，沒想到女兒撕心裂肺追趕母親，又找不到人，情緒崩潰、太過激動，竟當場心因性休克暈厥，搶救不及身亡。

送回前夫家前快步躲車後　女童遍尋母親不見

根據陸媒《中安在線》報導，湖南這名女童的雙親離異，此後便一直跟著父親生活，11日被媽媽接出來玩。不過，媽媽擔心女兒會捨不得自己，便快步跑到一輛車後面躲起來，要讓女兒找不到。

▲▼媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡。（圖／翻攝自微博）

▲女童哭著找人，一時情緒太激動，當街休克倒地。（圖／翻攝自微博）

起初女兒不停追趕，後見母親消失在街頭，又遍尋不著人影，在馬路上邊哭邊找人，怎料竟突然暈倒在地，最終因搶救不及身亡。

姑姑怨：哪怕回頭看一眼　這場悲劇或許就不會發生

女童的姑姑受訪時說，孩子沒有任何相關病史，是情緒激動導致心因性休克，「但凡孩子的媽不要跑得那麼堅決，回頭看一眼，悲劇都不會發生。」

不過，姑姑說法一出，讓不少網友痛批，「不是送到父親家門口了嗎，父親人呢」、、「這時候怎麼又都怪到母親身上，母親不難過嗎？」、「不是安全交接給前夫家了嗎，前夫呢？」

▼網友群起砲轟姑姑。（圖／翻攝自微博）

▲▼媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡。（圖／翻攝自微博）

媽媽曝當天對話　前夫未留意照看釀悲劇

對此，女童媽媽不堪輿論，在網路上公開當天聯繫情況，而相關截圖也在社群瘋傳。原來，女童當時已經被送回到前夫家門口，而且事後媽媽不放心，還多次傳訊、打電話確認，男方家都回應「已經接到人了」，但實際上根本沒到家。

▼媽媽當天傳訊男方，確認女童安全才離開，怎料竟是天人永隔。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡。（圖／翻攝自微博）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

媽媽躲起來騙她　陸女童哭著找人「當街休克」身亡

