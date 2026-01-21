陸2026要繼續擴大內需　研究城鄉居民增加收入計劃

▲大陸2026年將持續擴大內需消費。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸官方近期陸續釋出2026年經濟政策方向，將持續把擴大內需作為重要主軸，並透過提升居民收入與加大「投資於人」力度，帶動消費與投資形成良性循環。大陸國家發改委與財政部近日接連表態，相關政策將聚焦內需主導、消費拉動，並研究推出「城鄉居民增收計畫」，為後續經濟成長奠定基礎。

《第一財經》報導，今（2026）年堅持把宏觀政策的發力點放在做強國內大循環上，全方位擴大國內需求。研究制定出台2026~2030年擴大內需戰略實施方案，促進形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。

在大陸國務院近期密集舉行的公開記者會上，國家發改委與財政部同步釋出穩增長、擴內需等訊號。財政部公佈優化個人消費貸款貼息、民間投資專項擔保計畫、中小微企業貸款貼息等六項政策，盼以更大力度激發民間投資與促進居民消費，相關財政支出納入2026年預算安排。

▲官方補貼民眾家電「舊換新」增加消費。（圖／CFP）

在提升居民消費能力方面，官方也透露，正研究制定穩崗擴容提質行動及城鄉居民增收計畫，藉此增強就業與收入支撐，並優化消費供給。大陸國家發改委國民經濟綜合司司長周陳指出，隨著經濟結構持續優化，新質生產力穩步發展，消費與投資、科技與產業、城鄉與區域等領域仍具釋放潛力的空間。

在促消費措施上，官方將延續並優化大規模設備更新與消費品以舊換新政策。大陸國家發改委資源節約和環境保護司司長王善成表示，2026年將進一步優化支持範圍與補貼標準，完善執行機制，以持續放大政策效能。

針對投資端，大陸財政部副部長廖岷強調，此次推出的多項政策涵蓋貸款貼息、擔保與風險分擔機制，目的在於降低民營企業融資成本與門檻，激發投資意願。