大陸 大陸焦點 特派現場

陸彩票制度迎30年來最大制度變更　億元人民幣大獎恐將直接消失

▲▼福利彩票,彩券。（圖／CFP）

▲大陸福利彩票獎金分配制度將進行重大改變。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸彩票制度將迎來近30年來幅度最大的一次調整。中國福利彩票與中國體育彩票主管單位日前同步公告，將自今（2026）年2月起實施新規，核心在於重新設計獎金分配機制。其中，一等獎單期獎金總額設下1億元（人民幣，下同）上限，有專家直言，新制上路後，動輒上億元的頭獎情況恐將不復存在。

《中國新聞週刊》報導，1月16日，中國福利彩票發行管理中心與國家體育總局體育彩票管理中心分別發佈關於雙色球和大樂透規則變更的公告，新規預計將於今年2月起實施。

▲大陸福利彩票雙色球。（圖／CFP）

依據大陸財政部及兩大彩票官方說明，雙色球調整重點包括特定期間增設獎級、調整浮動獎金總額及相關文字表述；大樂透的變化則集中在資金提取方式、獎級設計、獎金分配比例、固定獎金金額與規則說明等多個面向。多名業內人士認為，這次調整是中國電腦型樂透彩票近30年來最具結構性的制度變革。

新規中最受關注的是對頭獎獎金總額設置封頂機制。根據規定，無論當期中出多少注一等獎，單期一等獎派彩金額上限為1億元。雙色球若當期一等獎總額超過上限，將以1億元除以實際中獎注數計算單注金額，超出部分轉入獎池；大樂透則規定，一等獎（含追加投注）單期獎金總額最高同樣為1億元，超額資金滾入獎池。

有彩票投注站業者指出，封頂制度意味著過去透過高倍倍投放大頭獎金額的方式已不再適用。中國彩票行業沙龍創辦人蘇國京分析，相關調整並非否定彩票對「巨額獎金」的吸引力，而是在保留核心期待的同時，透過制度設計降低非理性投注風險。

除頭獎封頂外，新規也將部分獎金向中小獎傾斜，提升整體返獎率。資深從業者王小暖表示，透過壓縮超高額頭獎空間，可讓更多資金回流至小獎，提升一般彩民的實際獲得感，以雙色球為例，新制新增「福運獎」，在特定條件下可提高整體中獎率，大樂透則上調多個固定獎級的獎金金額，並簡化獎級設計，降低理解門檻。

01/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

彩票改革獎金大樂透雙色球中國彩票

